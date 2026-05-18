Thách thức cho HLV Hứa Hiền Vinh!

Becamex TP.HCM (áo xanh) đã có trận thua Hải Phòng 2-4. Ảnh: CTV

Sở dĩ cảnh báo như thế, bởi Becamex TP.HCM chỉ còn cách 2 đội cuối bảng là Đà Nẵng và PVF-CAND đúng 4 điểm, trong lúc giải vẫn còn đến 3 vòng đấu. Vì thế, nếu không tìm được chiến thắng ở những vòng còn lại của mùa giải, chưa kể bị 2 đội bóng cuối bảng bám sát và vượt mặt, khả năng rớt hạng của Becamex TP.HCM hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, đây là một thách thức cực lớn cho nhà cầm quân họ Hứa khi lên nắm đội bóng đất Thủ ở giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này.

Trước vòng 23, HLV Hứa Hiền Vinh đã bất ngờ nhận được lệnh của lãnh đạo CLB Becamex TP.HCM điều động lên nắm đội 1 khi đang chuẩn bị di chuyển ra Hải Phòng để thi đấu với đội chủ nhà. Phải nói rõ, trước trận thua Hải Phòng, Becamex TP.HCM có liên tiếp 6 trận liền chưa biết thắng, trong đó có 3 trận thua, nên đã kéo thành tích của đội bóng đất Thủ xuống sát đáy bảng và giờ họ đang xếp thứ 12 với 21 điểm.

Gương mặt âu lo của HLV Hứa Hiền Vinh. Ảnh: CTV

Thành tích này quá tệ so với mong muốn ban đầu của những người làm bóng đá Bình Dương. Còn nhớ đầu mùa giải 2025/26, lúc HLV Nguyễn Anh Đức nắm đội bóng, với lực lượng không quá mạnh, nhưng nhà cầm quân họ Nguyễn vẫn nhận lời giúp đội lọt vào nhóm 5 đội hàng đầu. Tuy nhiên, sau trận ra quân thắng đậm HAGL 3-0, đoàn quân của HLV Anh Đức đã trượt dài với 5 trận thua, nên anh đã chia tay đội bóng.

Sau đó đến lượt HLV Đặng Trần Chỉnh cầm quân và dẫu sau này có chuyển chức danh HLV trưởng về cho ông Ueno Nobuhiro (người Nhật Bản), nhưng ai cũng biết ông Chỉnh là người nắm chuyên môn ở Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, ông Chỉnh cũng chỉ giúp đội bóng đất Thủ có thêm 4 trận thắng nữa, trong lúc có đến 6 trận hoà và 7 trận thua, khiến thành tích của Becamex TP.HCM ngày càng bết bát.

Becamex TP.HCM đã nhận thất bại trọng ngày ra mắt HLV Hứa Hiền Vinh. Ảnh: CTV

Cũng vì điều đó, nên HLV Hứa Hiền Vinh dẫu đang huấn luyện các đội bóng trẻ ở Becamex Bình Dương đã được đôn lên nhằm chấn chỉnh phòng thay đồ và giúp đội bóng cải thiện thứ hạng, trước khi rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất là rớt hạng. Lúc nhận nhiệm vụ và di chuyển ra Hải Phòng chuẩn bị cho vòng 23, nhà cầm quân họ Hứa đã chia sẻ: “Thực sự đây là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng cho tôi, nhưng lãnh đạo giao thì mình nhận thôi. Hy vọng thành tích của Becamex TP.HCM sẽ ổn hơn ở những vòng tới”.

Tuy nhiên, sau trận thua 2-4 trước Hải Phòng ở vòng 23, tình thế của HLV Hứa Hiền Vinh càng thêm khó khăn khi đang bị 2 đội cuối bảng bám sát. Chưa kể ở 3 vòng đấu tới họ gặp những đối thủ chẳng hề dễ chịu. Nói thế, vì vòng 24 Becamex TP.HCM sẽ về sân nhà tiếp SLNA - đội bóng vẫn cần ít nhất 2 điểm mới có thể yên tâm trụ hạng, nên đây sẽ là một thách thức cho HLV Hứa Hiền Vinh.

Pha tranh bóng giữa Triệu Việt Hưng (Hải Phòng) và Minh Bình (Becamex TP.HCM). Ảnh: CTV

Sau đó, họ sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của CAHN. Thực tế, trận đấu này chỉ còn mang tính thủ tục khi CAHN đã giành chức vô địch, nhưng đây có lẽ là trận đấu họ sẽ đăng quang nhận cúp vô địch ngay trên sân nhà, nên chắc chắn thầy trò HLV Mano Polking chẳng muốn thua trong ngày vui. Do đó, nếu trắng tay trong trận đấu này, đội bóng đất Thủ sẽ còn một trận quyết đấu với HAGL ngay trên sân Gò Đậu để nuôi hy vọng cho chính mình.

3 trận đấu sắp tới tưởng đơn giản, nhưng thực tế chẳng hề dễ cho thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh. Ở đó, nếu không nỗ lực hết mình và chắt chiu những cơ hội có được, khả năng Becamex TP.HCM sẽ phải lần đầu xuống chơi giải hạng Nhất sau thời gian dài có mặt ở V.League với 4 chức vô địch là rất lớn. Một thách thức không nhỏ cho nhà cầm quân họ Hứa!

3 trận còn lại của Becamex TP.HCM tại V.League Vòng 24: Becamex TP.HCM vs SLNA Vòng 25: CAHN vs Becamex TP.HCM Vòng 26: Becamex TP.HCM vs HAGL

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn