Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Xay – Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và xã Kim Liên.

Trước đó, Đoàn đại biểu đã làm lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn