Thủ đoạn dụ dỗ những cô gái ham chơi của băng đảng ma túy

Vì vậy, khi được đề nghị cho một chuyến bay và chỗ ở khách sạn miễn phí, cộng thêm 1.000 bảng Anh để chi tiêu, cô cảm thấy như "giấc mơ thành hiện thực".

Sau hai tuần được dẫn đi tham quan và thư giãn, kỳ nghỉ dễ chịu trở nên căng thẳng khi Lucy lên đường trở về Anh. Cô phải buôn lậu một valy chứa đầy cần sa chất lượng cao, có giá thị trường khoảng 65.000-70.000 bảng.

Lucy chỉ là một trong số rất nhiều người vận chuyển ma túy trẻ tuổi ở Anh, nối tiếp các trường hợp nổi tiếng như Bella Culley (18 tuổi) và Charlotte Lee (21 tuổi) - những người bị bắt năm ngoái trên đường trở về Anh từ Thái Lan với tổng số cần sa ước tính trị giá 1,4 triệu bảng Anh trong hành lý.

Bella May Culley, 18 tuổi, khoe ảnh du lịch ở Thái Lan trước khi bị bắt vì buôn lậu cần sa ở sân bay, tháng 5/2025. Ảnh: Instagram

Mục tiêu chính của các băng đảng ma túy ở Anh khi tuyển mộ người vận chuyển là những người trẻ có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, hoặc những người cần tiền vì bất kỳ lý do gì.

Kể từ khi cần sa được hợp pháp hóa ở Thái Lan vào năm 2022, việc buôn lậu cần sa vào Anh đã tăng lên đáng kể. Năm 2025, khoảng 650 người đã bị bắt vì buôn lậu cần sa tại các sân bay ở Anh. Hơn một nửa số này dưới 30 tuổi, tập trung nhiều nhất ở độ tuổi từ 17 đến 24. Số vụ bắt giữ các cô gái trẻ tăng đột biến.

Zee, điều hành đường dây tuyển mộ và đưa những người vận chuyển bay đến Thái Lan mỗi tuần, cho biết: "Đây là hoạt động quy mô lớn trên toàn quốc. Chúng tôi trả tiền vé máy bay, khách sạn và cho họ khoảng thời gian vui vẻ. Họ trẻ tuổi và ngốc nghếch, không có tiền. Họ tìm đến chúng tôi vì nghe nói bạn bè họ đang làm vậy và trót lọt mà không gặp vấn đề gì. Họ biết có rủi ro".

Zee kể sau kỳ nghỉ miễn phí, những người vận chuyển thường tỏ ra lo lắng khi lên đường trở về nhà. Lúc đó, họ sẽ bị dọa giết ở Thái Lan nếu dám rút lui.

Tại Thái Lan, "T", tay buôn ma túy người Anh, vận chuyển số ma túy trị giá hàng trăm nghìn bảng vào Anh mỗi tháng, cho biết những người vận chuyển được trả 5.000 bảng (hơn 175 triệu đồng) khi hoàn thành nhiệm vụ. "Kỳ nghỉ của họ được đài thọ, chúng tôi cung cấp cho họ một hoặc hai tuần ở khách sạn và 1.000 bảng tiền tiêu vặt, vậy nên tổng cộng tôi sẽ tốn khoảng 7.000 bảng cho mỗi người", "T" nói.

"T" mua cần sa số lượng lớn với giá từ 700 đến 800 bảng mỗi kg, đóng gói chân không giúp giữ mùi, mỗi kg được bán trên thị trường Anh với giá hơn 3.000 bảng.

Charloitte Lee, cựu tiếp viên hàng không người Anh 21 tuổi, bị phát hiện 46 kg cần sa tổng hợp trong valy khi bay từ Bangkok đến Sri Lanka vào tháng 5/2025. Ảnh: Enterprise

Chris Butler, Trưởng bộ phận Phân công Chiến lược của Lực lượng Biên phòng Anh, cho biết trong năm qua, số cần sa bị thu giữ tăng 66% so với năm trước. Năm 2025, Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia đã thu giữ 28 tấn cần sa được vận chuyển đến các sân bay của Anh. Hình phạt cho tội buôn lậu cần sa ở Anh lên tới 14 năm tù hoặc phạt tiền không giới hạn hoặc cả hai.

Tuy nhiên, tại sân bay ở Anh, sau khi khách nhận hành lý, cơ quan chức năng không có máy quét để kiểm tra bên trong, nên Lực lượng Biên phòng sẽ quan sát để tìm kiếm dấu hiệu khác thường, nhất là qua ngôn ngữ cơ thể. Việc kiểm tra hoàn toàn ngẫu nhiên. Có bao nhiêu người đã qua trót lọt? Mọi chuyện phụ thuộc vào may rủi.

Lần đầu mạo hiểm, Lucy đã xoay xở để thực hiện trót lọt, thậm chí cân nhắc đến việc làm lại lần nữa.

"Điều khiến tôi căng thẳng nhất là khi hạ cánh xuống Anh và chờ hành lý của mình đến... Khi nhìn thấy nó, tôi nghĩ 'Mình làm được rồi'. Tôi rất sợ nhưng đã gọi số điện thoại họ cho, đưa valy cho tài xế và được trả 5.000 bảng tiền mặt", Lucy kể và nói sẽ dùng tiền đi nghỉ ở Mexico.

Tác giả: Tuệ Anh

