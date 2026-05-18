Động đất 5,2 độ ở Trung Quốc: Ít nhất 2 người chết, hơn 7.000 dân sơ tán

Một tòa nhà ở thành phố Liễu Châu bị hư hại sau trận động đất ngày 18-5 - Ảnh: REUTERS

Theo báo China Daily ngày 18-5, trận động đất xảy ra lúc 0h21 ngày 18-5 (giờ địa phương) tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, ở độ sâu khoảng 8km.

Rung chấn được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực ở Quảng Tây như Liễu Châu, Quý Cảng, Ngô Châu, Hà Trì và Nam Ninh.

Hai nạn nhân tử vong là một cặp vợ chồng lần lượt 63 tuổi và 53 tuổi. Ngoài ra còn có bốn người khác phải nhập viện, song giới chức cho biết các nạn nhân không bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Đài truyền hình trung ương CCTV cho biết ít nhất 13 tòa nhà đã bị sập sau trận động đất. Tính đến 4h sáng cùng ngày, hơn 7.000 người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Ngay sau thảm họa, chính quyền Trung Quốc đã triển khai chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn. Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cùng Văn phòng chỉ huy cứu trợ động đất thuộc Quốc vụ viện đã kích hoạt cơ chế ứng phó động đất cấp IV, đồng thời cử nhóm công tác chuyên trách tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Trận động đất đã khiến ít nhất 13 tòa nhà đổ sập, buộc hơn 7.000 người dân phải sơ tán - Video: CNA

Ở cấp khu vực, Cục Động đất Trung Quốc và cơ quan chỉ huy địa phương tại Quảng Tây cũng nâng mức ứng phó lên cấp III vào khoảng 2h sáng.

Lực lượng cứu hộ lớn gồm 51 xe cứu hỏa và cứu nạn cùng 315 nhân viên khẩn cấp đã được điều động tới khu vực xảy ra động đất.

Các đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và kiểm tra an toàn đối với nhà cửa, cầu cống, tuyến giao thông, mỏ khai thác và những khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc thảm họa địa chất.

Giới chức địa phương cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ nguy cơ dư chấn sau động đất.

Dù hệ thống liên lạc, điện, nước, khí đốt và giao thông đường bộ hiện vẫn hoạt động bình thường, ngành đường sắt Trung Quốc cho biết nhiều chuyến tàu trong khu vực đã bị gián đoạn để phục vụ công tác kiểm tra an toàn hạ tầng đường ray và cầu đường.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn