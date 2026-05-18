Nghệ An: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An, nhà đầu tư bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Chiều 18/5, tại xã Đại Huệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã dự lễ.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án.

Tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy đi qua địa bàn 9 xã, có chiều dài khoảng 60km, điểm đầu Km0+000 giao với đường cao tốc bắc-nam phía đông đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Dự án được chia làm 10 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 (dự án xây dựng tuyến chính và 9 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2025-2029.

Bản đồ hướng tuyến tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Dự án giao thông này ảnh hưởng tới đất ở và đất sản xuất của 2.688 hộ dân; trong đó có 331 hộ ảnh hưởng về đất ở, vườn. Ngoài ra, có 274 ngôi mộ cần di dời; đồng thời cần xử lý hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật, gồm: đường điện 500kV, 220kV, 110kV và hệ thống viễn thông, cấp nước.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư và các thủ tục liên quan để bảo đảm đủ điều kiện khởi công dự án theo kế hoạch.

Theo tính toán bước đầu, Dự án cần tới 995 nghìn m3 đá xây dựng, gần 1,8 triệu m3 cấp phối đá dăm, 850 nghìn m3 cát san lấp và 760 nghìn m3 cát bê-tông... Tỉnh Nghệ An đã cấp phép 85 mỏ đá (trữ lượng 205 triệu m³), 62 mỏ cát sỏi và hàng chục mỏ đất san lấp cho dự án này.

Lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị nhà thầu phát biểu tại lễ khởi công.

Tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy là một phần của tuyến cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn. Việc sớm triển khai đầu tư tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy được đánh giá là hết sức cần thiết, đáp ứng nhiều mục tiêu quan trọng, phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Lào, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kết nối kinh tế-giao thông giữa hai nước. Cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung và khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng.

Hình thành tuyến kết nối Đông-Tây trong khu vực theo quy hoạch, tạo thêm động lực và không gian mới cho phát triển kinh tế-xã hội, phát triển phương thức vận tải hiện đại, bền vững, góp phần giảm tai nạn giao thông; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhà thầu huy động máy móc, phương tiện sẵn sàng thi công cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy là công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu trong thời gian tới, cơ quan, đơn vị cần phải tiếp tục dồn sức, tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, Quốc hội cho phép Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt. Cụ thể, dự án không phải thẩm định, đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, các gói thầu thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn