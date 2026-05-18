Cuộc sống giàu sang của mỹ nhân VTV: Nghỉ việc ngay khi cưới thiếu gia kém tuổi, hạ sinh quý tử cho gia tộc

Từng là một trong những MC quen mặt của VTV, Mai Ngọc không chỉ gây ấn tượng với hình ảnh "cô gái thời tiết đẹp nhất nhà đài" mà còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống chuẩn "phú bà". Sau khi công khai hạnh phúc mới vào cuối năm 2024, nữ MC bước sang một chương hoàn toàn khác: Làm vợ, làm mẹ và tận hưởng cuộc sống yên bình trong cơ ngơi bề thế của gia đình chồng.

Ông xã của Mai Ngọc là doanh nhân Đặng Quốc Thắng (SN 1992), đến từ Bắc Ninh. Anh hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình với hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe và trung tâm tiệc cưới. Sau đám cưới, Mai Ngọc tạm dừng công việc tại đài truyền hình để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Hiện cô cùng chồng và con trai sống chủ yếu tại biệt thự của gia đình chồng ở Bắc Ninh - cơ ngơi được nhiều người ví như một tòa lâu đài châu Âu giữa đời thực.

Một số hình ảnh căn biệt thự được hé lộ trong ngày cưới của nữ MC.

Qua những hình ảnh được Mai Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội, căn biệt thự gây chú ý bởi quy mô rộng lớn cùng phong cách kiến trúc tân cổ điển cầu kỳ. Tông màu trắng được sử dụng xuyên suốt, kết hợp nhiều chi tiết trang trí mang hơi hướng châu Âu, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn thanh lịch.

Dù không phô bày toàn bộ không gian sống, chỉ vài góc nhỏ được hé lộ cũng đủ khiến nhiều người trầm trồ trước độ bề thế của căn nhà.

Mới đây, Mai Ngọc gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh du lịch đầu hè tại Đà Nẵng. Nữ MC diện trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc rạng rỡ, cuốn hút. Đây cũng là chuyến đi xa đầu tiên của Mai Ngọc sau khi sinh con trai. Trên trang cá nhân, cô hài hước viết: "Trốn con làm nàng tiên cá".

MC Mai Ngọc du lịch biển Đà Nẵng hè 2026.

Mai Ngọc (tên đầy đủ Nguyễn Mai Ngọc, SN 1990) là gương mặt quen thuộc của VTV, từng được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "cô gái thời tiết" hay "Hoa khôi VTV".

Sở hữu ngoại hình nổi bật, giọng nói nhẹ nhàng cùng phong thái dẫn chuyên nghiệp, cô nhanh chóng ghi dấu ấn sau khi chính thức công tác tại VTV từ năm 2013. Không chỉ thành công trong lĩnh vực truyền hình, Mai Ngọc còn lấn sân kinh doanh thời trang.

Sau biến cố hôn nhân cũ kéo dài 17 năm, Mai Ngọc hiện được nhiều người nhận xét đang có cuộc sống viên mãn hơn bao giờ hết. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai, tập luyện, yoga và tận hưởng cuộc sống gia đình. Dù tạm dừng công việc MC, Mai Ngọc vẫn giữ kết nối với bạn bè thân thiết. Cô thường mời hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Hoàng Anh hay MC Ngô Mai Phương về Bắc Ninh chơi, gặp gỡ tại quán cafe và nhà hàng của gia đình chồng.

Những hình ảnh được chia sẻ thời gian gần đây cho thấy nữ MC đang tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, kín đáo nhưng đầy đủ và bình yên trong căn biệt thự trắng bề thế của gia đình chồng thiếu gia.

Tác giả: Tùng Lâm (theo laodong, thanhnienviet)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn