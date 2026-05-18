Nghệ An khởi công siêu dự án nhiệt điện gần 60.000 tỉ đồng

Khu đất ở phường Tân Mai, Nghệ An thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 18-5, đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), tỉnh Nghệ An chính thức khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai. Đây là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ hiện nay.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2-2026 với tổng vốn đầu tư khoảng 59.372 tỉ đồng.

Chủ đầu tư là liên danh gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và Tập đoàn năng lượng SK Innovation (Hàn Quốc).

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên tổng diện tích hơn 152ha tại phường Tân Mai, Nghệ An, bao gồm cả đất liền và mặt biển, chưa tính khu vực đê chắn sóng dùng chung cho khu bến Đông Hồi.

Trong đó, diện tích đất liền khoảng gần 60ha, còn lại gần 100ha là khu vực ven biển và mặt nước.

Dự án được đầu tư với quy mô gồm nhà máy nhiệt điện LNG (sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng) công suất 1.500MW, sử dụng hai tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp (mỗi tổ 750MW), dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án đi kèm kho chứa LNG dung tích khoảng 250.000m³, hệ thống tái hóa khí, cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu LNG trọng tải đến 150.000 tấn cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Mỗi năm, nhà máy dự kiến tiêu thụ khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu.

Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xem như mắt xích chiến lược trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An giai đoạn tới. Với tổng mức đầu tư gần 60.000 tỉ đồng, đây là dự án lớn nhất trong 12 dự án trọng điểm của tỉnh.

Quy mô này được kỳ vọng tạo cú hích mạnh cho mục tiêu tăng trưởng trên 12% trong 5 năm tới, thông qua việc thu hút dòng vốn công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng tỉ trọng công nghiệp trong GRDP.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho hay khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ góp phần cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống quốc gia mà còn tạo lực hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nâng cao tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Nghệ An.

Dự án này còn được dự báo mang lại nguồn thu ngân sách bền vững. Khi đi vào vận hành, nhà máy có thể đóng góp 6.000 - 7.000 tỉ đồng mỗi năm, trở thành một trong những nguồn thu lớn nhất của Nghệ An.

Năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập I với tổng vốn đầu tư 2,2 tỉ USD, là một phần của Trung tâm Điện lực Quỳnh Lập rộng 283ha, tổng công suất 2.400MW, chia thành hai giai đoạn: Quỳnh Lập I và Quỳnh Lập II. Do khó khăn trong huy động vốn, dự án lỗi hẹn với mốc hoàn thành vào năm 2020. Trước thực tế này, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất đề nghị Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ cho dừng thực hiện Trung tâm Nhiệt điện Quỳnh Lập (Quỳnh Lập I và II) trong Quy hoạch điện VII và đưa ra khỏi Quy hoạch điện VIII, thời điểm đó đang được xây dựng. Năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản đề nghị chuyển hai dự án nhiệt điện than thành dự án điện khí LNG, một bước đi phù hợp với xu thế phát triển xanh toàn cầu. Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII, chính thức "khai tử" các dự án nhiệt điện than Quỳnh Lập I, II. Thay vào đó, vị trí này được quy hoạch thành dự án điện khí LNG công suất 1.500MW, vừa đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vừa giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ