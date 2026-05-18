Thanh niên bị bắt vì 3 lần quan hệ tình dục với người yêu nhí 15 tuổi

Ngày 18/5, Thương bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giam về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Hoàng Văn Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Kim Thi

Theo điều tra, hồi đầu năm, Thương quen bé gái 15 tuổi, trú cùng xã Ea Wer. Sau thời gian trò chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm.

Cơ quan công an xác định, từ hôm 20/2 đến 9/3, tại nhà của mình, Thương được người yêu nhí tự nguyện cho quan hệ tình dục 3 lần. Dù biết cháu gái mới 15 tuổi, song Thương vẫn thực hiện hành vi.

Khi người thân nghi ngờ, gặng hỏi, bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc, sau đó gia đình đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Tác giả: Kim Thi

