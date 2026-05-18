Điều tra vụ người đàn ông tử vong với con dao cắm trên ngực

Sáng 18/5, Công an phường Phước Hội, Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về vụ phát hiện một người đàn ông tử vong trên vũng máu tại nhà. Cơ thể nạn nhân có một con dao cắm trên ngực. Nạn nhân là ông H.H.H (SN 1961, ngụ khu phố Cam Bình, phường Phước Hội).

Công an đang khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của người thân nạn nhân.

Công an phường Phước Hội đã cử lực lượng đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân