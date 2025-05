Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai hội Làng Sen, khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo người dân, du khách dự khai mạc lễ hội Làng Sen tối 15-5 - Ảnh: DOÃN HÒA

Tối 15-5, tại sân vận động Làng Sen, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và đông đảo nhân dân, du khách dự khai mạc lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 và khánh thành tượng "Bác Hồ về thăm quê".

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Bác tại Đền Chung Sơn nhân dịp kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025).

Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi "Liên hoan tiếng hát Làng Sen".

Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hằng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác.

Ông Nguyễn Đức Trung - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - phát biểu khai mạc lễ hội Làng Sen 2025 - Ảnh: DOÃN HÒA

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đức Trung - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - nhấn mạnh Làng Sen - nơi sinh ra và nuôi dưỡng những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung rất đỗi thân thương, là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt và là nơi được đón nhiều du khách quốc tế về thăm.

Về với Kim Liên, mỗi người dân đều lắng sâu tấm lòng thành kính, xúc động, tự hào và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác Hồ - "Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta".

Về với Kim Liên, du khách, bạn bè quốc tế lại có dịp hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Người; ngưỡng mộ tầm vóc to lớn về tư tưởng nhân văn, tình đoàn kết quốc tế cao cả của người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Hồ Chí Minh.

"Lễ hội Làng Sen là một sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân với sự hưởng ứng đầy tình cảm, trách nhiệm của các tỉnh thành trong cả nước và sự tham gia của bạn bè quốc tế", ông Trung nói.

Đây cũng là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu đến quý khách hình ảnh một Nghệ An nỗ lực, năng động trong phát triển kinh tế, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ; đã và đang quyết tâm hoàn thành được mong mỏi của Bác Hồ đối với quê hương "Làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc".

Tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt 5 nhiệm vụ quan trọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo trong buổi làm việc sáng 15-5 với tập thể lãnh đạo tỉnh, đưa Nghệ An trở thành một cực tăng trưởng của cả nước.

Bộ Công an và tỉnh Nghệ An khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê - Ảnh: DOÃN HÒA

Dịp này, Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An cũng tổ chức khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tượng đặt tại sân vận động Làng Sen, làm bằng đồng ép thủy lực công nghệ mới, nặng khoảng 6 tấn được lấy ý tưởng gợi nhớ hình ảnh Bác Hồ về thăm quê.

Công trình được xây dựng ngay bên gốc đa cổ thụ của Làng Sen, nơi trong hai lần Bác về thăm quê ngắn ngủi sau bao năm xa cách, Người đã xúc động bồi hồi gặp gỡ, ân cần trò chuyện, biểu dương khích lệ và dặn dò bà con quê nhà luôn giữ gìn đoàn kết, gương mẫu, giúp đỡ nhau tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm cho dân giàu, nước mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa với ba chương: Tiếng gọi non sông, Lời Bác sáng muôn đời và Tượng đài trong muôn triệu trái tim với những ca khúc hát về Bác Hồ, ca ngợi sự đổi mới của quê hương, đất nước.

Chương trình nghệ thuật Tượng đài trong muôn triệu trái tim - Ảnh: DOÃN HÒA

Các em học sinh, du khách về thăm quê hương Bác Hồ - Ảnh: DOÃN HÒA

Lễ hội Làng Sen năm 2025 tổ chức từ 9-5 đến 19-5 Năm 2025, lễ hội Làng Sen được tổ chức theo quy mô toàn quốc, có 6 hoạt động do các đơn vị của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức. Bên cạnh các hoạt động lễ là các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch như: khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, hội diễn Tiếng hát Làng Sen, triển lãm ảnh đất nước, con người ASEAN. Tuần phim về Bác Hồ và giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác Hồ tại Nghệ An; Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIX năm 2025; Giải marathon "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc"…

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ