Thanh niên 18 tuổi tử vong bất thường ở khu chung cư

Ngày 18/5, Công an phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ nam thanh niên tử vong dưới sảnh tòa nhà S2.03 của một chung cư trên đường Nguyễn Xiển.

Bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Trước đó khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, cư dân sống tại khu vực toà nhà trên nghe tiếng động mạnh nên tỉnh giấc chạy xuống kiểm tra. Mọi người phát hiện nam thanh niên (SN 2008) nằm bất động dưới sảnh nên báo với Công an. Nhân viên y tế có mặt tại hiện trường xác định nạn nhân đã tử vong.

Quá trình điều tra được biết nam thanh niên sống cùng gia đình tại một căn hộ trong khu chung cư này. Thời điểm trước khi phát hiện vụ việc trên, nam thanh niên có mâu thuẫn với những thành viên trong gia đình.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.vn