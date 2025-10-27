Nghệ An: Kè biển tan hoang sau bão

Kè biển tại xã Hải Lộc tan hoang sau bão

Tại phường Cửa Lò, bão gây sóng lớn, triều cường dâng cao khiến bờ kè biển và quảng trường Bình Minh bị tàn phá nặng nề. Khoảng 1.000m² sân quảng trường bị bóc lớp bề mặt; có nơi sóng cuộn, khoét sâu đến 0,5m. Bờ bao phía Đông bị đánh vỡ, gạch lát tung tóe khắp nơi. Nhiều khối bê tông lớn bị đẩy rời ra xa. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan quảng trường hư hỏng nặng.

Kè biển tại phường Cửa Lò hư hỏng nặng do bão

Ông Hoàng Minh Thọ, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Cửa Lò, cho biết, ngoài quảng trường Bình Minh, sóng lớn đã gây xói lở nghiêm trọng khu lâm viên đường Bình Minh với chiều dài 3,77km, rộng 10-15m, sâu tới 1m; bên cạnh đó có 5 đoạn kè biển bị sập, hư hỏng nặng.

Hiện phường Cửa Lò đang nghiên cứu, bố trí kinh phí để lát lại nền quảng trường, đồng thời đề xuất tỉnh hỗ trợ khắc phục hạ tầng du lịch.

Tại xã Hải Lộc, đoạn kè biển từ khu vực Bãi Lữ đến xóm Tiền Phong cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Một số đoạn sóng khoét sâu vào đường giao thông gây sụt lún nên chính quyền địa phương phải dựng biển cảnh báo nguy hiểm.

Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, đoạn kè từ khu vực Bãi Lữ đến xóm Tiền Phong được đầu tư nhằm chắn sóng, bảo vệ tuyến đường ven biển nối từ xã Nghi Yên đến xã Nghi Tiến (trước đây). Tuy nhiên, sức tàn phá của bão quá lớn khiến nhiều vị trí bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Xã đã thống kê, báo cáo cấp trên để sớm có phương án đầu tư sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân.

>>> Một số hình ảnh kè biển tại phường Cửa Lò và xã Hải Lộc hư hỏng sau bão:

Tác giả: Duy Cường

Nguồn tin: sggp.org.vn