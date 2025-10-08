Trắng tay, nợ nần vì đầm tôm tan hoang sau bão số 10

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng - ông Nguyễn Văn Hòa - chủ đầm tôm ở xã Hải Châu (huyện Diễn Châu cũ, tỉnh Nghệ An) phút chốc lâm cảnh trắng tay, nợ nần sau bão số 10.

Một đầm nuôi tôm công nghệ cao bị sóng biển san phẳng. Ảnh: Bá Thăng

Anh chia sẻ, năm 2019, gia đình vay vốn ngân hàng rồi huy động anh em họ hàng đầu tư nuôi tôm công nghệ cao với diện tích 12.000m2. Bây giờ thì tất cả đã cuốn theo dòng nước. Bão quá mạnh và khủng khiếp, chúng tôi không kịp trở tay. Khu vực nuôi tôm của chúng tôi có 16 hồ, tôm đã thả được 1 tháng với trên 1,1 triệu con giống nay mất trắng hoàn toàn.

“Mất nhiều nhất vẫn là máy móc, ao hồ bị san lấp, kè chắn sóng mới xây dựng 2,4 tỷ thì nay sóng đánh đổ sập mất một nửa…Ước tính tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng”, anh Hòa nghẹn giọng.

Nhìn bờ ao đầm đổ sụp, máy móc ngổn ngang, con giống bị cuốn trôi…, anh Hòa như người mất hồn.Việc khôi phục lại đầm tôm lúc này đối với anh Hòa là gần như không thể. Bởi, vốn liếng bao lâu tích góp được đã đầu tư hết, ngoài ra anh còn vay ngân hàng nên bây giờ chỉ còn cách lấy ngắn nuôi dài.

Anh Hòa cho biết thêm, sau bão, tôi đã thuê máy múc để gia cố tạm thời bờ bao bị vỡ để tránh nước biển tràn vào đồng thời huy động anh em để tháo dỡ bạt, khung cột bị đổ.Việc khắc phục sẽ còn kéo dài chưa biết mấy tháng vì ao đầm đang ngổn ngang.

Anh Nguyễn Văn Hòa xót xa khi đầm tôm của mình bị bão phá tan hoang. Ảnh: Bá Thăng.

Theo thống kê của xã vùng biển Hải Châu, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề đối với những hộ nuôi tôm ở đây. Hàng loạt hồ nuôi tôm bị san phẳng hoàn toàn. Hệ thống quạt nước, mô tơ, giàn sục khí, giếng cấp nước biển bị sóng biển đánh trôi ngổn ngang.

Còn tại xã An Châu, quang cảnh tan hoang cũng diễn ra với diện tích gần 80 ha nuôi tôm của địa phương. Trong số những những hộ kém may mắn trong cơn bão số 10 có gia đình anh Hồ Hoàn Kiếm, xóm 9.

Tám đầm nuôi với hơn 50 vạn con tôm; cùng 1 máy phát, 20 máy bơm và hệ thống bờ bao đã bị bão quật và sóng biển đánh tan tành.

“Bây giờ, tôi không biết bắt đầu dọn dẹp, khắc phục từ đâu, quá ngổn ngang . Một tháng 2 trận bão thế này, tôi không chống chọi nổi. Cả tỷ đồng đầu tư đã tan theo mưa gió. Bây giờ, tiền vay ngân hàng không biết đến bao giờ mới trả hết”, anh Kiếm nói trong bất lực.

Đầm nuôi tôm công nghệ cao xiêu vẹo, còn lại bộ khung sau bão số 10. Ảnh: Bá Thăng.

Chứng kiến cảnh hàng chục ngàn mét bạt xung quanh ao nuôi bị sóng đánh tả tơi, hàng ngàn mô tơ điện bị nát tươm sau bão, nhiều hộ dân dọc ven biển Nghệ An không dám đến ao vì quá xót xa, tiếc của.

Với những hộ may mắn hơn, khi vẫn còn một ít tôm sót lại trong ao nuôi, thế nhưng số tôm này lại đang chết và nổi vàng cả ao khiến nước bốc mùi hôi thối. Việc vớt tôm lên bờ để xử lý súc rửa ao là cả một quá trình dài hơi và tốn nhiều công sức mới thả được tôm giống.

Ông Nguyễn Nhã Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Hải Châu cho biết: “Đảng ủy, chính quyền đã kịp thời đến với các gia đình bị thiệt hại để thăm hỏi động viên, huy động đoàn viên, hội viên giúp đỡ ngày công để các chủ đầm tôm có thể thu dọn, tái sản xuất đồng thời thống kê thiệt hại để trình cấp có thẩm quyền cũng như các ngân hàng xem xét hỗ trợ tạo điều kiện người dân vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra”.

Hàng loạt hồ nuôi tôm ở Nghệ An tan hoang sau bão số 10. Ảnh: Bá Thăng.

Chỉ trong chưa đầy một tháng trời, người dân Nghệ An liên tiếp gánh chịu 2 cơn bão lớn, càn quét gây thiệt hại nặng nề.

Với những hộ nuôi tôm công nghệ cao, do phải đầu tư ban đầu lớn, nên chỉ sau một đêm có chủ đầm đã mất tiền tỷ, thậm chí là trắng tay do bão số 10.

Tác giả: Bá Thăng-CTV Mai Giang

Nguồn tin: Báo VOV