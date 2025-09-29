Nhiều trường học ở Nghệ An tan hoang sau bão Bualoi

Bão số 10 đã làm tốc mái một nửa dãy phòng học của trường Tiểu học Thịnh Sơn của xã Đô Lương (cũ).
Theo số liệu tổng hợp của xã Đô Lương, trận bão số 10 khiến nhiều trường học trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể, trường Mầm non Văn Sơn (tốc mái phòng học, sập mái che di động), trường THCS Nguyễn Quốc Trị (tốc mái nhà hành chính, cửa các phòng học bị phá vỡ), trường Tiểu học Nam Sơn (sập nhà xe giáo viên, cửa phòng học bị hỏng nặng), trường THCS Lý Tự Trọng (cây đổ), trường Tiểu học Đặng Sơn (nhà xe hỏng, sập mái tôn nhà bếp, trần nhà văn phòng bị hỏng)…
Theo bà Trần Thị Như Ngọc - Trưởng phòng Văn hóa – xã hội xã Đô Lương, ngay sau khi bão tan, Phòng đã yêu cầu các nhà trường báo cáo chi tiết về thiệt hại. Trước mắt, Xã chỉ đạo các nhà trường tập trung khắc phục, sửa chữa hư hỏng và học sinh, giáo viên sẽ trở lại trường khi đảm bảo an toàn.
Địa bàn phường Cửa Lò là vùng biển, bão ảnh hưởng trực tiếp khiến nhiều trường học trên địa bàn bị tàn phá nặng nề dù trước đó, công tác phòng bị, gia cố được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong ảnh: Nhiều gốc cây lớn bị bật gốc khi bão đổ bộ vào.
THCS Lê Thị Bạch Cát… bị tốc mái các dãy phòng học, nhiều cây cổ thụ bật gốc, ngổn ngang.
Tại Trường THCS Hải Hòa, toàn bộ mái tôn dãy phòng học 3 tầng bị gió bão cuốn rơi xuống sân trường. Mái tôn sân khấu ngoài trời cũng bị đánh sập. Đến trưa 29/9, đường giao thông vào trường vẫn bị ngập gần 1 mét nước, chưa thể tiếp cận để tổ chức khắc phục thiệt hại.
Trường Trung cấp Kinh tế công nghiệp thủ công nghiệp Nghệ An cũng bị tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ.
Dù chưa có thống kê chính thức nhưng các trường học trên địa bàn phường Trường Vinh, Vinh Phú, Thành Vinh, tình trạng cây cối ngổn ngang sau bão đang khá phổ biến. Trong ảnh là trường Tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh ngổn ngang sau bão.
Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (Trường Vinh, Nghệ An) bị bật gốc cây xanh và hư hỏng nhiều bảng biểu.
Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An - qua nắm bắt sơ bộ ban đầu, thiệt hại của các trường học trên địa bàn do bão Bualoi rất nặng, một số xã miền núi nước bắt đầu dâng cao gây ngập lụt trường lớp và chia cắt đường đến trường của học sinh. Trước mắt, Sở chỉ đạo các trường tập trung dọn dẹp, tu sửa trường lớp, khắc phục hư hỏng. Nếu chưa đảm bảo an toàn, học sinh sẽ chưa đến trường.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn