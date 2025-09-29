Nhiều trường học ở Nghệ An tan hoang sau bão Bualoi

Theo số liệu tổng hợp của xã Đô Lương, trận bão số 10 khiến nhiều trường học trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể, trường Mầm non Văn Sơn (tốc mái phòng học, sập mái che di động), trường THCS Nguyễn Quốc Trị (tốc mái nhà hành chính, cửa các phòng học bị phá vỡ), trường Tiểu học Nam Sơn (sập nhà xe giáo viên, cửa phòng học bị hỏng nặng), trường THCS Lý Tự Trọng (cây đổ), trường Tiểu học Đặng Sơn (nhà xe hỏng, sập mái tôn nhà bếp, trần nhà văn phòng bị hỏng)…