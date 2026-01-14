Nghệ An: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 - 11,5% trong năm 2026

Bức tranh kinh tế năm 2025 nhiều gam sáng

Năm 2025, tỉnh Nghệ An hoàn thành đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu chủ yếu. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,44%, đứng thứ 13 cả nước. Trong đó, công nghiệp tăng trưởng đạt 14,54%, là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh, nhờ sự phục hồi đối với công nghiệp chế biến chế tạo sau khi các dự án FDI đi vào hoạt động.

Thu ngân sách đạt 29.211 tỷ đồng, vượt 64,8% dự toán, cao nhất từ trước đến nay của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD (tăng 42,6%), vươn tới 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thu hút vốn FDI vượt mốc 01 tỷ USD với 25 dự án cấp mới, củng cố vị thế của Nghệ An trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm cũng đã về đích như Đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An giai đoạn 2, đồng thời đã khởi công một số dự án trọng điểm, hoàn thành xóa 20.802 căn nhà tạm, dột nát cho người nghèo (đạt 100% kế hoạch)… Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến.

Đồng thời, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp bảo đảm yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương; tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số năm 2026

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026 – 2030. Cả nước bước vào giai đoạn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Tăng trưởng năm 2025 tuy đạt 8,44% nhưng không chạm mục tiêu 9,5–10,5%. Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng 10,5–11,5% năm 2026 và chuyển mạnh sang tăng trưởng theo chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm nền tảng.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Nghệ An đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, y tế và giáo dục.

Nghệ An cũng tập trung khai thác tối đa hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 137 của Quốc hội về cơ chế phát triển đặc thù. Với nguồn vốn trung ương bổ sung 50% cho miền Tây tỉnh, trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư, hướng tới mục tiêu “có cơ chế đặc thù thì phải tạo kết quả đặc thù”.

