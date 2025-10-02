Phấn đấu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia

Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. (Ảnh THÀNH CƯỜNG)

Đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai và những biến động phức tạp của tình hình thế giới. Tuy vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân đạt khoảng 8,3-8,5%/năm, cao hơn mức tăng giai đoạn 2016-2020. Quy mô GRDP tăng 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 1,67 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp tăng nhanh, dịch vụ phát triển đa dạng, nông nghiệp chuyển dịch mạnh trong nội ngành theo hướng nâng cao hiệu quả. Năng suất lao động tăng bình quân 8,2%/năm. Thu ngân sách nhà nước đạt mục tiêu đề ra, gấp 1,7 lần; chi đầu tư phát triển gấp 1,43 lần so với nhiệm kỳ trước.

Trong ba năm gần đây, Nghệ An liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng vốn đăng ký giai đoạn 2021-2024 đạt hơn 4,8 tỷ USD, gấp 4,5 lần số vốn lũy kế từ năm 2020 trở về trước. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 4,5 tỷ USD, tăng gấp 2,98 lần so với năm 2020, vượt 155% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Công nghiệp-xây dựng phát triển mạnh, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp-xây dựng bình quân ước đạt 11,85%. Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng chủ yếu; có thêm nhiều sản phẩm công nghiệp mới, linh kiện điện tử, thiết bị công nghệ cao...

Cùng với đó, việc quản lý, phân bổ và sử dụng có trọng tâm, trọng điểm vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Theo đó, tỉnh đã cơ bản khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư. Nhiều dự án giao thông quan trọng được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các dự án trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn tỉnh được phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ.

Thông qua đầu tư công, nguồn vốn ngân sách nhà nước đã kích hoạt, huy động các nguồn lực đầu tư toàn xã hội, đẩy mạnh hợp tác công-tư trong phát triển hạ tầng chiến lược. Từ đó, đầu tư công bước đầu phát huy vai trò là vốn mồi, dẫn dắt đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

Thực hiện đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, bình quân hằng năm giải quyết việc làm mới cho hơn 45.000 người, vượt 8,46% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm từ 47,03% xuống còn 34,65%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 25,3% lên 31%. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dự kiến đến cuối năm 2025 giảm còn 3,12%. Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu và hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, được sự quan tâm của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật.

Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá; thu hút đầu tư đạt kết quả vượt bậc; kết cấu hạ tầng được đầu tư từng bước đồng bộ theo hướng hiện đại; các vùng kinh tế trọng điểm có bước phát triển rõ nét. Hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý và chất lượng điều hành được nâng lên; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực…

Khơi thông nguồn lực phát triển

Những quyết sách chiến lược, quyết tâm đổi mới của Đảng tạo nền tảng, mở ra không gian, điều kiện, động lực để đất nước và địa phương phát triển. Với sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, việc hội tụ được các yếu tố quan trọng, như: Hạ tầng, tiềm năng phát triển, tiềm lực kinh tế-xã hội… là nền tảng, động lực để Nghệ An đẩy mạnh đổi mới toàn diện, phát triển đột phá nhanh và bền vững hơn.

Tỉnh tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh theo hai nhóm trọng tâm. Trong đó, nhóm thứ nhất là kiến tạo phát triển, thu hút và khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực then chốt; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học-công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp tư nhân và các động lực tăng trưởng mới. Nhóm thứ hai là tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng và khơi thông nguồn lực phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với làm rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

Nghệ An sẽ tập trung phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Nghệ An sẽ tập trung phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo hướng hiện đại, hội nhập; phấn đấu có ngành đào tạo đạt chuẩn khu vực, quốc tế, gắn với nhu cầu doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về hạ tầng giao thông chiến lược, tỉnh sẽ phối hợp Trung ương để đẩy nhanh tiến độ tuyến đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An; tập trung thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh như: xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7A, 48A, xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò, dự án nhiệt điện LNG Quỳnh Lập… Song song với đó là đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, hạ tầng khoa học-công nghệ, logistics, năng lượng, thủy lợi đa mục tiêu và các công trình phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu…

Tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Nhận định, phân tích thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Nghệ An xác định đổi mới tư duy phát triển, hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại hơn; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; lấy đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy; lấy văn hóa và con người Nghệ An làm nền tảng, tạo xung lực mới, đột phá phát triển.

Chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu; tăng trưởng chủ yếu dựa vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, tạo giá trị gia tăng cao; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Tập trung tạo đột phá phát triển nhanh vùng phía đông, phát triển bền vững vùng phía tây của tỉnh.

Ưu tiên nguồn lực và tạo mọi điều kiện để thực hiện nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương bảo đảm đồng bộ, ổn định, rõ ràng, minh bạch, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội; trong đó đặc biệt quan tâm cơ chế, chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, chăm lo phát triển văn hóa-xã hội, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác phát triển liên kết vùng, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn để phát triển.

Các cấp ủy, tổ chức đảng giữ vai trò lãnh đạo, trung tâm trong tất cả các quyết sách. Chính quyền các cấp chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đội ngũ doanh nhân, để phát triển Nghệ An nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại.

Với những kết quả quan trọng đạt được, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Nghệ An phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; tầm nhìn đến năm 2045, trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

NGUYỄN ĐỨC TRUNG (Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An)

Nguồn tin: nhandan.vn