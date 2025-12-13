Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 12% trong giai đoạn 2026-2030

Quang cảnh Kỳ họp thứ 35, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào 32 báo cáo, thống nhất thông qua 44 Nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển của tỉnh trong thời gian còn lại của năm 2025, năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2025 và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh.

Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, là một cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học-công nghệ, thương mại, logistics và du lịch.

Tỉnh đặt ra 35 chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 5 năm tiếp theo; trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 12% trở lên. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 165-190 triệu đồng.

Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 12%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 1.150 nghìn tỷ đồng…

Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó xác định đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Cụ thể, Nghệ An định vị rõ các trụ cột tăng trưởng cho 5 năm tới với 4 trụ cột: Lấy công nghiệp là động lực đột phá, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Thương mại, dịch vụ hiện đại là mũi nhọn, trọng tâm là dịch vụ logistics, tài chính-ngân hàng, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao.

Nông nghiệp là nền tảng, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị và kinh tế biển, với củng cố quốc phòng, an ninh.

H ội đ ồng nh ân dân t ỉnh Nghệ An đ ã thông qua Ngh ị quyết về Kế hoạch ph át tri ển kinh tế-x ã h ội n ăm 2026, đ ặt ra 34 chỉ ti êu ch ủ yếu, trong đ ó xác đ ịnh tốc đ ộ t ăng trư ởng trong n ăm đ ầu nhiệm kỳ đ ạt từ 10,5 đ ến 11,5%.

Tác giả: Đình Phượng

Nguồn tin: nhandan.vn