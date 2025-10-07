Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 9 tháng ước tăng 8,61%

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương

Quang cảnh phiên họp

Trong Quý III và tháng 9, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức; các cấp, các ngành tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm với khối lượng công việc lớn; đặc biệt, trên địa bàn tỉnh liên tiếp gánh chịu 3 cơn bão kèm theo mưa lớn, sức gió mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất và đời sống người dân. Tuy vậy, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong Quý III và 9 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025

Tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) Quý III ước tăng 8,62% và 9 tháng ước tăng 8,61%, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 tiểu vùng Bắc Trung Bộ (sau thành phố Huế), cao hơn mức tăng 8,49% của cùng kỳ năm 2024, tiệm cận kịch bản là 8,96-9,61% .

Trong đó, nổi bật là khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, 9 tháng ước đạt 13,73%, riêng lĩnh vực công nghiệp tăng 15,15%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định với mức tăng trưởng 7,63%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 130.365,9 tỷ đồng, tăng 15,07% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,268 tỷ USD, tăng 40%. Tổng lượt khách du lịch đạt khoảng 8,81 triệu lượt, tăng 5%, doanh thu du lịch ước đạt 10.520 tỷ đồng, tăng 3%.

Các đại biểu dự phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2025

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu tác động nặng nề do ảnh hưởng của các đợt mưa bão, đặc biệt trong quý III là giai đoạn tập trung sản xuất vụ Hè Thu, nhiều diện tích hoa màu hư hại, hơn 30.000 ha lúa bị ngập, đổ rạp, ảnh hưởng đến sản lượng, năng suất cây trồng. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1,35 triệu m3, tăng 5,92% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 232.145 tấn, tăng 6,25% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng khu vực nông nghiệp tăng trưởng 3,35%, thấp hơn kịch bản tăng trưởng là 4,55-4,56%, riêng quý III chỉ tăng 1,25%.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả nổi bật, 9 tháng đã thực hiện được 20.015 tỷ đồng, tăng 13% so với dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành Thuế trong công tác quản lý thu.

Chi ngân sách địa phương thực hiện 35.172 tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 12.263 tỷ đồng, đạt 125,5% dự toán; chi thường xuyên ước thực hiện 22.214 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 30/9/2025, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 4.624,269 tỷ đồng, đạt 45,27%/tổng kế hoạch và đạt 50,99%/KH đã giao đầu năm.

Về thu hút đầu tư: Trong 9 tháng, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 55 dự án/tổng mức đầu tư 11.275,1 tỷ đồng, điều chỉnh cho 147 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 42 lượt dự án/tổng mức đầu tư tăng 22.560,9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 33.836 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 15 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 213,3 triệu USD (chiếm 27,3% về số lượng dự án và 48,1% về tổng vốn đầu tư), điều chỉnh vốn cho 14 dự án/tổng mức đầu tư tăng 655,8 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 869,1 triệu USD.

Trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 2.452 doanh nghiệp (tăng 48,6% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký thành lập 29.684 tỷ đồng (tăng 65,04%); có 616 doanh nghiệp hoạt động trở lại, bằng 96% cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo. Hoàn thành chương trình năm học 2024-2025 với nhiều thành tích nổi bật; đồng thời triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2025-2026. Hoạt động kết nối cung - cầu lao động tiếp tục được đẩy mạnh (9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 34.200 người, đạt 74,35% kế hoạch). Tỉnh đã hoàn thành Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Công tác rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp được tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương. Sau 03 tháng vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, mặc dù còn gặp một số khó khăn nhưng nhìn chung bộ máy chính quyền địa phương cấp xã đã cơ bản vận hành ổn định.

Các lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai hiệu quả theo kế hoạch đề ra...

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn