Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng chủ trì duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ các xã: Mỹ Lý, Keng Đu, Bắc Lý

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Tổ công tác số 6; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Ủy ban MTTQ tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thống kê Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy các xã: Mỹ Lý, Keng Đu, Bắc Lý.

Quang cảnh hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ các xã Mỹ Lý, Keng Đu, Bắc Lý

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bắc Lý Lữ Quang Hưng báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030

Xã Bắc Lý có đường biên giới dài 3,5km, tiếp giáp với cụm bản Lọong Cắm, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Đảng bộ xã có 22 chi bộ trực thuộc với 324 đảng viên.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bắc Lý phấn đấu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ và phát triển thương mại, dịch vụ. Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận với dịch vụ, giáo dục, y tế và an sinh xã hội cơ bản. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%/năm, tạo cơ hội việc làm tại địa phương. Xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Lý Nguyễn Anh Đoài báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030

Mỹ Lý là xã biên giới cách trung tâm tỉnh 300km, tổng diện tích tự nhiên là 21.102,88ha; tiếp giáp với 03 cụm bản (Lọong Cắm, Mường Dương, Phà Đánh) của huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào với đường biên giới 44,968km. Đảng bộ xã có 23 chi bộ với 375 đảng viên.

Chủ đề “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững”. Với 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá, 03 giải pháp chủ yếu, xã Mỹ Lý quyết tâm phát triển kinh tế dựa vào rừng, vùng sản xuất nông nghiệp mũi nhọn gắn với chế biến hàng nông sản theo mô hình hợp tác xã; hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập ổn định, đảm bảo an sinh xã hội. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Keng Đu Thò Bá Rê báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030

Keng Đu là xã có đường biên giới dài 29,489km. Đảng bộ xã có 20 chi bộ trực thuộc với 285 đảng viên.

Chủ đề đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 là “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Keng Đu phát triển khá, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nội ngoại biên được giữ vững”. Xã Keng Đu quyết tâm, phấn đấu giữ lại xã biên giới sạch về ma tuý theo Đề án 06; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Nam báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của Tổ công tác vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ của các xã

Tại hội nghị, các thành viên Tổ công tác đề nghị xã Bắc Lý bổ sung chủ đề đại hội theo Hướng dẫn số 13-HD/VPTU ngày 23/6/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ cấp xã (mới), nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ đề đại hội xã nên viết khái quát, ngắn gọn và trọng tâm hơn. Xã Mỹ Lý bổ sung phương châm Đại hội.

Bố cục Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Keng Đu đề nghị thực hiện đúng các mục trong dự thảo báo cáo theo Hướng dẫn số 13-HD/VPTU, ngày 23/6/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy; chỉnh sửa tiêu đề phần thứ hai "Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030" thành "Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030".

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Hồng Hoa đề nghị Đảng bộ các xã cần xác định rõ chủ đề và phương châm đại hội; là các xã biên giới nên cần bám sát mục tiêu “3 yên 3 giảm” (Yên biên giới, yên vùng giáo, yên nông thôn - đô thị; giảm trọng án, giảm địa bàn phức tạp về ma túy, giảm tai nạn giao thông) để đưa vào giải pháp thực hiện phù hợp với từng địa bàn

Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ Võ Minh Thế đề nghị các xã rà soát lại, đưa ra các chỉ tiêu cơ bản theo quy định

Thành viên Tổ công tác cũng đề nghị Đảng bộ các xã bổ sung phần mở đầu, dẫn đề; trong đó, bổ sung thông tin khái quát về đặc điểm tình hình của xã nhằm làm rõ bối cảnh phát triển, tạo cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 sát với thực tiễn. Cân đối hợp lý nội dung giữa 2 phần của của Báo cáo, cần tập trung nhiều hơn cho Phần nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đảng bộ các xã bổ sung, đánh giá cụ thể hơn nội dung về bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng trưởng từng ngành, cơ cấu kinh tế, thu nhập, huy động vốn để làm rõ hiệu quả phát triển; đồng thời đánh giá vai trò kinh tế hộ cá thể nhằm định hướng phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW. Bổ sung nội dung đánh giá quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở nông thôn, trật tự xây dựng, khai thác vật liệu xây dựng. Bổ sung kết quả về đầu tư xây dựng lực lượng vũ trang (trong đó có Công an xã) và kết quả thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về xây dựng lực lượng công an nhân dân. Bổ sung thêm kết quả về chuyển đổi số; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (có số liệu cụ thể)…

Bổ sung chỉ tiêu về y tế, giáo dục và triển khai giải pháp theo kết luận của Tổng Bí thư. Cần tập trung đột phá vào công tác dân tộc, phát triển cây dược liệu, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số làm nền tảng; chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 tuổi…

Cần bổ sung giải pháp nhằm sắp xếp, tổ chức lại thôn, xóm theo hướng tinh gọn, nâng cao tính tự quản, phục vụ hiệu quả đời sống cộng đồng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cần đi sâu vào việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của xã để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển như định hướng của tỉnh. Cần bố cục lại đầy đủ các nhiệm vụ như đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, cải cách hành chính, phòng cháy chữa cháy, an ninh mạng, tăng cường đoàn kết lương - giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo an ninh trật tự. Bổ sung giải pháp phân cấp, phân quyền hiệu quả; cụ thể hóa nhiệm vụ theo các Nghị quyết 66, 57, 59, 68 của Trung ương nhất là về kinh tế tư nhân và chuyển đổi số (số hóa dữ liệu); nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp và tinh giản biên chế đến năm 2030…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng - Tổ trưởng Tổ công tác số 6 phát biểu kết luận

Qua nghe ý kiến các thành viên Tổ công tác, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 ghi nhận tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Mỹ Lý, Keng Đu, Bắc Lý trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội, nhất là trong bối cảnh hình thành tổ chức bộ máy mới, các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt trong tháng 7 vừa qua; thời gian chuẩn bị gấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 yêu cầu chủ đề đại hội là mục tiêu, là thông điệp của nhiệm kỳ nên cần viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng thực hiện; phương châm Đại hội cần ngắn gọn. Cần điều chỉnh số liệu các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế của các xã.

Về nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, giải pháp chủ yếu, các xã cần trình bày các nội dung bảo đảm thật sự sát thực với điều kiện, đặc điểm cụ thể của địa phương; trong đó quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ phát triển văn hoá truyền thống, đảm bảo quốc phòng, an ninh, liên kết giữa các xã trong khu vực…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn