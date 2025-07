Phòng Cảnh sát cơ động tặng quà gần 300 triệu đồng, hỗ trợ bà con tại xã Mỹ Lý và xã Nhôn Mai

Nhân ái

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do mưa lũ” và chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh về việc phát động ủng hộ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ bị thiệt hại do thiên tai, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp Công ty cổ phần Nông Nghiệp Đại Phú tỉnh Đăk Lăk và các nhà hảo tâm đã quyên góp, vận động quà và tiền mặt với tổng giá trị gần 300 triệu đồng tặng bà con vùng lũ xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ) và xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ).