Nghệ An: Hàng vạn người dân đổ ra đường đón chào năm mới 2025

Trong đó, chương trình nghệ thuật "Nghệ An trong trái tim Tổ quốc" gồm 3 phần: Phần 1: "Về miền non nước". Phần 2: "Những bài ca đi cùng năm tháng". Phần 3: "Nghệ An khúc ca ngày mới".(Ảnh: Văn Lang)