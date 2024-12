Nghệ An: SAVABECO – Nhà tài trợ chính cho chương trình COUNTDOWN chào năm mới 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) tự hào là đơn vị tài trợ chính cho chương trình, đồng hành cùng sự kiện đặc biệt này để mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người dân Nghệ An và du khách.

Chương nghệ thuật đặc sắc

Chương 1: Nghệ An trong trái tim Tổ quốc

Với ba phần trình diễn “Về miền non nước,” “Những bài ca đi cùng năm tháng,” và “Nghệ An khúc ca ngày mới,” chương này sẽ đưa khán giả lắng đọng trong những giai điệu ca ngợi mảnh đất và con người Nghệ An. Các nghệ sĩ của Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh, cùng ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như, sẽ khắc họa rõ nét tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương 2: Hào khí Sông Lam

Điểm nhấn chính của chương trình là phần trình diễn công nghệ ánh sáng laser hiện đại, kết hợp âm nhạc sôi động và múa tương tác. Sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Thảo (Muội Idol), Anh Quân Idol, cùng nhóm Laser Man và các vũ đoàn xuất sắc sẽ tái hiện hình ảnh Nghệ An đang hội nhập mạnh mẽ nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Chào đón năm mới 2025 với công nghệ đỉnh cao

Đặc biệt trong chương trình năm nay sẽ xuất hiện màn trình diễn bằng công nghệ ánh sáng hiện đại iaser, leddscreer matrix kết hợp âm nhạc và múa tương tác của các vũ đoàn với chủ đề “ Hào Khí Sông Lam” thể hiện sự mạnh mẽ, tài năng và trí tuệ của người Nghệ An trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của quê hương, đất nước trên con đường hội nhập và phát triển. Màn trình diễn sáng tạo kéo dài 15 phút chào đón năm mới 2025 vào đúng 00 giờ ngày 01/01/2025.

SAVABECO – Đồng hành cùng văn hóa và sự phát triển

Với sứ mệnh lan tỏa niềm vui và gắn kết cộng đồng, SAVABECO không chỉ là nhà tài trợ chính mà còn là cầu nối góp phần quảng bá văn hóa Nghệ An ra khắp cả nước. Hệ thống sân khấu hiện đại, âm thanh, ánh sáng đỉnh cao hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc hoành tráng, mang đến trải nghiệm không thể nào quên cho tất cả khán giả.

Hãy cùng chờ đón và hòa mình vào sự kiện nghệ thuật ý nghĩa này, nơi niềm tự hào về quê hương, đất nước được kết nối trọn vẹn trong từng giai điệu và ánh sáng. SAVABECO – Đồng hành cùng khoảnh khắc đáng nhớ!

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn