Thành phố Vinh: Bắn pháo hoa tầm cao đón chào năm mới 2025

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản đồng ý việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong 03 đêm tại VinWonder Cửa Hội, phường Nghi Hoà vào 21h00 các ngày 28, 29/12 và thời khắc 00h00’ ngày 01/1/2025. Đồng thời, tại VinWonder có tổ chức các chương trình ca nhạc xuyên suốt các đêm 28, 29 và đại nhạc hội Countdown “Ringing the new year” từ 22h ngày 31/12 đến 00h ngày 01/1/2025 chúc mừng năm mới 2025. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút mỗi đêm khoảng 25 nghìn khách. VinWonders Cửa Hội, khu vui chơi giải trí hàng đầu tại khu vực Bắc Trung Bộ, là điểm đến lý tưởng dành cho mọi lứa tuổi. Sở hữu các tổ hợp vui chơi hiện đại, các show diễn nghệ thuật đặc sắc và không gian thiên nhiên tuyệt đẹp bên bờ biển, nơi đây không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn góp phần quảng bá du lịch Nghệ An đến bạn bè quốc tế.

Chương trình bắn pháo hoa do UBND thành phố Vinh và các cơ quan chức năng chỉ đạo, Công ty cổ phần Vinpeal Cửa Hội phối hợp thực hiện phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn phòng, chống cháy nổ.

Cùng với sự kiện countdown “Hào khí sông Lam” đón chào năm mới do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào đêm ngày 31/12 và nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật khác thì thành phố Vinh với màn pháo hoa đặc sắc mãn nhãn bên bờ biển Cửa Lò là một điểm nhấn tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân và du khách khi về với thành phố Vinh - thành phố biển.

Tác giả: Phạm Oanh, PP Văn hoá - Thông tin

Nguồn tin: vinh.nghean.gov.vn