Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công cho các xã

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XI;cùng Bí thư, Chủ tịch UBND các xã: Đô Lương, Văn Hiến, Văn Kiều, Đông Lộc, Thần Lĩnh, Thuần Trung, Phúc Lộc, Quảng Châu, Minh Châu, Đức Châu, Quỳnh Lưu.

Lãnh đạo xã Quỳnh Lưu báo cáo tiến độ dự án

Dự án đã được thảm nhựa bê tông

Trước khi làm việc với các xã, Tổ công tác đã đi kiểm tra dự án Tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn - Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (cũ) do UBND xã Quỳnh Lưu làm chủ đầu tư.

Tổng kế hoạch được giao trong năm 2026 để thực hiện dự án này là 32,182 tỷ đồng (trong đó, kế hoạch năm 2026 là 23,75 tỷ đồng, kế hoạch kéo dài là 8,432 tỷ đồng).

Dự án Tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn- Quỳnh Giang cũng đang gặp khó khăn trong triển khai thủ tục đấu nối vào Quốc lộ 1A

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An lưu ý một số nội dung khi triển khai dự án

Dự án đã cơ bản thi công xong phần nền, đang triển khai thi công phần mặt đường, hoàn thành thảm bê tông nhựa 2 lớp các tuyến nhánh nút giao tại Quốc lộ 48B và Km6+097.44; hiện đang hoàn ứng nên chưa giải ngân kế hoạch 2026.

Dự án hiện còn 01 hộ chưa giải phóng mặt bằng

Dự án hiện còn 01 hộ chưa thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB). Tại nút giao đường Hậu Đôi điểm đầu tuyến khi thi công vuốt nối 2 hai bên hiện đang gặp các vướng mắc như: Đường điện chiếu sáng có 01 vị trí cột điện và bị ảnh hưởng của đường nước sạch và van điều áp khi thi công phải di dời ra vị trí khác…

11/12 xã có tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân của tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc với các xã

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các xã: Đô Lương, Văn Hiến, Văn Kiều, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Thuần Trung, Phúc Lộc, Quảng Châu, Minh Châu, Đức Châu, Quỳnh Lưu.

Báo cáo tại buổi làm việc, về giải ngân vốn đầu tư công, trong số 12 xã nêu trên có 11 xã có tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân của tỉnh (39,09%/KH giao đầu năm) gồm: Đô Lương (97%), Văn Kiều (85,15%), Đông Lộc (80,39%), Văn Hiến (78,56%), Trung Lộc (75,1%), Quảng Châu (73,82%), Thần Lĩnh (64,28%), Minh Châu (63,61%), Đức Châu (51,79%), Thuần Trung (44,93%), Phúc Lộc (43,66%). Có 01 xã có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh là Quỳnh Lưu (17,94%).

Về số vốn còn lại chưa giải ngân, có 4 xã hiện còn số vốn chưa giải ngân trên 20 tỷ đồng gồm: Phúc Lộc (còn 121,627 tỷ đồng), Quỳnh Lưu (40,698 tỷ đồng), Văn Kiều (25,678 tỷ đồng), Trung Lộc (23,757 tỷ đồng).

Có 8 xã số vốn chưa giải ngân từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng gồm: Đông Lộc (16,791 tỷ đồng), Thần Lĩnh (16,66 tỷ đồng), Đức Châu (12,967 tỷ đồng), Thuần Trung (12,534 tỷ đồng), Minh Châu (11,489 tỷ đồng), Đô Lương (10,993 tỷ đồng), Quảng Châu (10,354 tỷ đồng), Văn Hiến (10,328 tỷ đồng).

Lãnh đạo xã Quỳnh Lưu báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công của xã

Lãnh đạo xã Đông Lộc báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của xã

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công; tình hình thu ngân sách, việc tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất của địa phương. Theo báo cáo của các xã, công tác giải ngân vốn đầu tư công hiện đang gặp các khó khăn, vướng mắc:Giá đất bồi thường thấp hơn kỳ vọng của người dân, dẫn đến một số hộ dân chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Thời gian thực hiện công tác GPMB ngắn trong khi khối lượng công việc lớn. Kinh phí của ngân sách xã để bố trí cho GPMB còn hạn chế. Một số công trình có liên quan đến đất đai, tài sản trên đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoặc cần sự đồng thuận của nhân dân nên công tác GPMB mất nhiều thời gian.

Một số dự án cần thực hiện nhiều bước thủ tục như khảo sát, lập hồ sơ thiết kế - dự toán, lựa chọn nhà thầu nên ảnh hưởng đến tiến độ những tháng đầu năm. Giá vật liệu xây dựng, nhân công, ca máy thi công từ đầu năm 2026 có nhiều biến động, đặc biệt là các loại vật liệu chủ yếu như đá, cát, xi măng, sắt thép, nhiên liệu phục vụ thi công. Đơn giá vật liệu trên thị trường thay đổi theo chiều hướng phát sinh tăng nên phải thực hiện điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật vì vậy kéo dài thời gian hoàn thành thủ tục…

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Văn Đại trả lời các nội dung liên quan đến ngành

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Danh Hùng trả lời các vướng mắc liên quan đến ngành

Một số công trình đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán theo quy định nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao. Khối lượng công việc đầu tư công năm 2026 lớn, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn cấp xã sau sáp nhập phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, dẫn đến áp lực trong công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và xử lý hồ sơ…

Thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An - Tổ trưởng Tổ công tác số 1 ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các Chủ đầu tư và lãnh đạo 12 xã: Đô Lương, Văn Hiến, Văn Kiều, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Thuần Trung, Phúc Lộc, Quảng Châu, Minh Châu, Đức Châu, Quỳnh Lưu. Đến ngày 30/6/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do UBND cấp xã làm Chủ đầu tư ước đạt 75%.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đề nghị Bí thư Đảng ủy các xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Các Chủ đầu tư cần tập trung rà soát khối lượng công việc còn lại của từng dự án; chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng đúng quy định. Đối với các dự án, hạng mục hoặc khối lượng công việc đã đủ điều kiện giải ngân, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để giải ngân trong thời gian sớm nhất, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Bên cạnh đó, các địa phương cần sớm hoàn thành quy hoạch cấp xã; rà soát, quy hoạch các khu đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách. Việc quy hoạch và đấu giá các khu đất phải bảo đảm đồng bộ, kết nối hạ tầng và phù hợp với yêu cầu bảo vệ quỹ đất trồng lúa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung bố trí nhân lực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ GPMB, giải quyết các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai và các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.

Giao Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để chỉ đạo xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung rà soát, tham mưu hoàn thiện bảng giá đất; hướng dẫn, tham mưu việc phân cấp quản lý đất đai, quản lý tài sản trên đất công ích và hoa lợi trên đất theo đúng quy định. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc trong việc xác định người thừa kế, phân chia quyền thừa kế để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh đơn giá xây dựng phù hợp với thực tế. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong công tác lập quy hoạch chung cấp xã và quy hoạch các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng quy định.

Đối với dự án Tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn - Quỳnh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao UBND xã Quỳnh Lưu khẩn trương rà soát các khó khăn, vướng mắc; phối hợp với Điện lực Quỳnh Lưu và Điện lực Nghệ An thống nhất phương án di dời đường điện trung thế; làm việc với Sở Xây dựng để hoàn thiện phương án vuốt nối, đấu nối giao thông với Quốc lộ 1A; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Sở Tài chính được giao chủ động tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ngay sau khi UBND xã Quỳnh Lưu có văn bản đề nghị.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn