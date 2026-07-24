Chân dung Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang vừa bị khởi tố

Thông tin được Hóa chất Đức Giang công bố ngày 23/7. Theo đó, doanh nghiệp cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra về quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo của tập đoàn, trong đó có ông Lưu Bách Đạt.

Sinh năm 1983, ông Lưu Bách Đạt là kỹ sư hóa học và có gần 20 năm gắn bó với Hóa chất Đức Giang. Theo Báo cáo thường niên năm 2025, ông gia nhập doanh nghiệp từ năm 2007 với vị trí kỹ sư, quản đốc phân xưởng bột giặt.

Ông Lưu Bách Đạt.

Trong quá trình công tác, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị thành viên như Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Tháng 3/2022, ông được bầu làm Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Ba năm sau, tại kỳ đại hội thường niên năm 2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn. Hiện ông cũng là Giám đốc Công ty TNHH MTV Đức Giang Nghi Sơn.

Đáng chú ý, sau khi Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền cùng con trai và nhiều lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố hồi tháng 3, ông Lưu Bách Đạt tiếp tục được giao thêm nhiều trọng trách trong hệ sinh thái doanh nghiệp.

Cụ thể, từ ngày 13/5, ông được bầu làm Thành viên HĐQT CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. Một ngày sau, từ 14/5, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028.

Việc ông Lưu Bách Đạt bị khởi tố diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đang đối mặt với vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố từ tháng 3/2026, liên quan đến các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán tại tập đoàn và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, ông Đào Hữu Huyền, con trai là ông Đào Hữu Duy Anh cùng nhiều cá nhân khác cũng đã bị khởi tố.

Hóa chất Đức Giang mới đây cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với kết quả kinh doanh suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần của Hóa chất Đức Giang trong quý II năm nay đạt hơn 2.415 tỷ đồng, giảm 16,5% so với quý II/2025.

Biên lợi nhuận gộp thu hẹp mạnh, từ khoảng 33,9% trong quý II/2025 xuống còn 18,9% trong quý II năm nay. Như vậy, cứ 100 đồng doanh thu thuần, Hóa chất Đức Giang chỉ còn thu về chưa đến 19 đồng lợi nhuận gộp.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Hóa chất Đức Giang báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 507 tỷ đồng, giảm 49%. Sau thuế, Hóa chất Đức Giang lãi hơn 440 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 389 tỷ đồng, giảm 54%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.004 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Tác giả: Khải Nguyên

Nguồn tin: vietnamfinance.vn