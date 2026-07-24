Khởi tố thêm 3 lãnh đạo cấp cao của Hóa chất Đức Giang

Ngày 23/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) công bố thông tin cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Trong khi ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Còn ông Phùng Trọng Tú, Phó tổng giám đốc công ty, bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường .

Theo nội dung công bố, cả ba bị can trên đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Diễn biến này xảy ra sau khi hàng loạt lãnh đạo Hóa chất Đức Giang bị xử lý hình sự 4 tháng trước đó.

Vào ngày 17/3, Bộ Công an thông tin ông Đào Hữu Huyền, khi đó là Chủ tịch HĐQT DGC, bị khởi tố và bắt tạm giam về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Gây ô nhiễm môi trường.

Ông Đào Hữu Duy Anh, khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DGC, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 8/5, Hóa chất Đức Giang họp đại hội đồng cổ đông bất thường với trọng tâm là xử lý cuộc khủng hoảng nhân sự cấp cao.

Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, gồm ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó chủ tịch HĐQT và ông Phạm Duy Hùng - Thành viên HĐQT. Các cá nhân này đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Các thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ gồm ông Đào Hữu Kha, ông Phạm Duy Tùng và ông Nguyễn Quốc Trung.

Nhưng chỉ hơn hai tháng sau khi được bầu vào HĐQT, ông Nguyễn Quốc Trung tiếp tục nằm trong danh sách 3 cá nhân mới nhất bị cơ quan công an khởi tố.

Hóa chất Đức Giang mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với kết quả kinh doanh suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần của Hóa chất Đức Giang trong quý II năm nay đạt hơn 2.415 tỷ đồng, giảm 16,5% so với quý II/2025.

Biên lợi nhuận gộp thu hẹp mạnh, từ khoảng 33,9% trong quý II/2025 xuống còn 18,9% trong quý II năm nay. Như vậy, cứ 100 đồng doanh thu thuần, Hóa chất Đức Giang chỉ còn thu về chưa đến 19 đồng lợi nhuận gộp.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Hóa chất Đức Giang báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 507 tỷ đồng, giảm 49%. Sau thuế, Hóa chất Đức Giang lãi hơn 440 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 389 tỷ đồng, giảm 54%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.004 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC đang trong tình trạng chứng khoán bị cảnh báo do bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2025, đồng thời, tổ chức niêm yết chưa họp ĐHCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài ra, cổ phiếu DGC còn ở diện theo dõi hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu DGC giảm 5,8% xuống mức 40.500 đồng/CP, qua đó đưa vốn hóa doanh nghiệp xuống còn khoảng 15.381 tỷ đồng.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn