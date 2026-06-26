Nghệ An vẫn còn 7 đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

Ảnh tư liệu - minh họa: Văn Tý/TTXVN



Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, đến ngày 18/6/2026, toàn tỉnh giải ngân được 4.527,989 tỷ đồng, đạt 27,71% kế hoạch vốn được giao đầu năm; trong đó, vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 3.533,653 tỷ đồng, đạt 24,93%; vốn kéo dài từ các năm trước giải ngân 994,336 tỷ đồng, đạt 45,92%.

Bên cạnh 90 sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của tỉnh, vẫn còn 60 đơn vị giải ngân thấp hơn mức bình quân, trong đó 30 đơn vị giải ngân dưới 15% và 7 đơn vị chưa giải ngân.



Để tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề về đầu tư công, đồng thời triển khai Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đầu tư công và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.



Tỉnh cũng thành lập một Tổ công tác cấp tỉnh, hai Tổ công tác cấp phòng và năm Tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ từng dự án. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành được giao theo dõi từng công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, cam kết tiến độ thực hiện; Sở Tài chính hằng tuần tổng hợp, công khai kết quả giải ngân của từng đơn vị để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.



Về phân bổ vốn, Nghệ An đã hoàn thành giao chi tiết 100% kế hoạch vốn năm 2026 sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương theo quy định. Đối với phần vốn bổ sung được Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh đang hoàn thiện phương án phân bổ và rà soát thủ tục đầu tư để sớm đưa nguồn vốn vào triển khai.



Cùng với đó, với nhiệm vụ giải ngân, nhiều dự án trọng điểm đang được tập trung chỉ đạo như cao tốc Vinh - Thanh Thủy, cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới và công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.



UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp khẩn trương rà soát nguyên nhân, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện thủ tục thanh toán, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo kế hoạch.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: Báo Tin Tức