Nghệ An: Giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm

Tính đến ngày 10/8 tổng vốn đầu tư công tập trung tỉnh Nghệ An mới giải ngân đạt 34,18%.

Tính đến tháng 8/2023, qua thống kê kế hoạch đầu tư công tập trung được HĐND tỉnh Nghệ An giao năm 2023 là hơn 5.583 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là hơn 1.550 tỷ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch đầu tư công tập trung năm 2023 phải thực hiện là gần 7.135 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 10/8, tổng vốn đầu tư công tập trung mà tỉnh này mới giải ngân là 2.438 tỷ đồng, đạt 34,18% kế hoạch. Trong đó, kế hoạch 2023 giải ngân đạt 36,02%; nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 kéo dài sang 2023 mới đạt 27,54%.

Số liệu cụ thể cho thấy, tỉnh Nghệ An đã có 24 đơn vị giải ngân trên 50% kế hoạch. Tuy nhiên cũng có 35/70 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức bình quân chung của tỉnh (dưới 34,18%), thậm chí có 13 đơn vị chưa thực hiện giải ngân. Một số đơn vị giải ngân thấp, có số vốn lớn như: Tương Dương (5,31%), Quế Phong (7,67%), Kỳ Sơn (19,08%), Quỳ Châu (26,5%)... Khối ngành: Sở Y tế (0%); Sở Du lịch (3,37%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (1,9%), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (3,24%)...

Nếu tính theo số dự án (chưa bao gồm Chương trình Mục tiêu Quốc gia), Nghệ An có 87/160 dự án giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh, trong đó có 45 dự án chưa giải ngân đồng nào so với kế hoạch vốn 360 tỷ đồng. Một số đơn vị có nhiều dự án giải ngân chậm như Yên Thành (5 dự án), Sở Văn hóa và Thể thao (4 dự án)… Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn, nhiều dự án giải ngân thấp cần tập trung chỉ đạo như: Tương Dương còn 388 tỷ đồng, Kỳ Sơn còn 350 tỷ đồng, Sở NNPTNT còn 215 tỷ đồng, Sở Giao thông vận tải còn 391 tỷ đồng. Đối với 5 dự án, số vốn 748 tỷ đồng thuộc Chương trình phục hồi, mới giải ngân đạt 13,76%... 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia đã giải ngân hơn 546 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 26,14% kế hoạch.

Trước thực trạng này, nhiều nguyên nhân cũng đã được UBND tỉnh này chỉ ra. Cụ thể, nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An chậm do giá cả nguyên, nhiên, vật liệu biến động; công tác giao kế hoạch một số nguồn vốn vẫn còn chậm (như nguồn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội), quy trình thủ tục thực hiện các dự án ODA phức tạp hơn so với dự án trong nước; tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn Chương trình Mục tiêu Quốc chưa đồng bộ, kịp thời, chưa phù hợp với thực tiễn... Bên cạnh đó, năng lực quản lý của một số chủ đầu tư còn hạn chế, một số chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện các thủ tục thanh toán ngay sau khi có khối lượng. Năng lực chuyên môn của một số Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn… chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ngoài ra, công tác khảo sát, thiết kế một số dự án chưa tốt, chưa kỹ, một số dự án kéo dài quá lâu dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh thiết kế dự toán mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Cấp ủy, chính quyền tại một số địa phương còn chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng…

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: Việc giải ngân các nguồn vốn này là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp chính quyền với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chấn chỉnh lại công tác tổ chức của các Ban Quản lý dự án. Trong thời hạn 10 ngày/1 lần, các chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư chậm phải báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phân bổ.

Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, địa phương đã ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tổng hợp danh sách các nhà thầu chậm tiến độ, nợ ứng lớn; không bố trí các dự án mới đối với các chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết