Nghệ An gấp rút chỉnh trang đô thị đón Tết

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập TP Vinh, tỉnh Nghệ An cũng như đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các công nhân vẫn đang đang gấp rút hoàn thiện công tác chỉnh trang đô thị như: cải tạo vỉa hè, xây dựng các tuyến đường hoa, mở rộng các tuyến đường trọng điểm như đại lộ Lê Nin, Ngư Hải, Lý Thường Kiệt...

Nhằm thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, năm nay TP Vinh đã chi hơn 6 tỷ đồng để tu sửa hệ thống đèn trang trí, xây dựng nhiều tuyến đường hoa. Bên cạnh đó, TP Vinh rất chú trọng xây dựng các điểm vui chơi, giải trí, ẩm thực, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui Xuân của người dân. Hiện nhiều công trình đã hoàn thiện, kịp thời đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán.

Tác giả: Quang Tiến, Mạnh Hải

Nguồn tin: vtv.vn