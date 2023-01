Người dân Nghệ An chi tiền triệu mua đặc sản vùng miền ăn Tết

Hàng hóa dồi dào, nhiều mặt hàng giảm sâu ngày giáp tết Theo Sở Công Thương Nghệ An, trong mọi tình huống, tỉnh Nghệ An luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải đảm bảo nguồn cung, đảm bảo lưu thông hàng hóa và sẵn sàng phương án bán hàng lưu động. Qua đó không để xảy ra khan hàng, sốt giá, đầu cơ trục lợi dịp tết. Chia sẻ với báo Công Thương mới đây, ông Cao Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An, cũng cho hay: Để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các công ty bình ổn thị trường, hệ thống phân phối chuẩn bị nguồn nguyên liệu cần thiết; tăng cường sản xuất, bố trí hệ thống kho dự trữ tập kết hàng hóa, nhân lực… Từ đó đảm bảo khả năng cung ứng kịp thời, đầy đủ để điều phối, thực hiện ngay khi có yêu cầu. Bên cạnh đảm bảo nguồn hàng dồi dào, các đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá một tháng trước tết và một tháng sau tết. Đặc biệt nhiều nhà bán lẻ thực hiện giảm giá sâu trong hai ngày cận tết những mặt hàng như thịt lợn, thịt gà, trứng gia cầm... trong đó nhiều sản phẩm giảm giá lên đến 50%. Ngoài ra, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Nghệ An tăng công suất, kéo dài thời gian phục vụ những ngày tết.