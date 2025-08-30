Nghệ An sạt lở, sập mố cầu bắc qua sông Lam, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Ban chỉ đạo xã đã cử người trực chốt tại khu vực cầu, cắm biển cảnh báo và cấm các loại phương tiện và nhân dân lưu thông trên tuyến đường này.

Theo chính quyền địa phương xã Tam Quang (tỉnh Nghệ An), cầu Đình Phong bắc qua sông Lam, nằm trên tuyến đường huyết mạch nối bản Đình Phong sang các bản Đình Tiến, Đình Hương, Đình Thắng (xã Tam Quang) và xã Yên Hòa (theo Quốc lộ 48C) đi xã Tam Đình. Việc cầu Đình Phong đã bị sạt lở, sập mố cầu ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân thuộc các bản Đình Tiến, Đình Hương, Đình Thắng. Người dân ở các bản bị ảnh hưởng buộc phải di chuyển theo lộ trình đi vòng qua địa phận Khe Bố để sang xã Tam Đình (cũ). Tuyến đường này tuy xa hơn nhưng là phương án duy nhất để tránh rủi ro.

Trước đó, do hoàn lưu của bão số 3 và số 5, cầu Đình Phong đã xảy ra sạt lở mố cầu phía bản Đình Phong (xã Tam Quang). Để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện, trước cơn bão số 6 đổ bộ vào đất liền, Ban chỉ đạo xã Tam Quang đã lập rào chắn hai bên cầu và thông báo cho bà con không di chuyển qua cầu. Việc tuyến đường bị chia cắt do cầu Đình Phong bị sạt lở mố cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, học tập của học sinh, người dân, cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại địa bàn xã Tam Quang, do mưa lớn kéo dài trong ngày 30/8 khiến tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương xuất hiện nhiều điểm sạt lở ta luy dương, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An cho biết thêm, các điểm sạt lở nằm trên cung đường duy nhất nối xã Tam Quang với các khu vực khác, lòng đường hẹp chỉ đủ một làn xe nên rất nguy hiểm. Chính quyền xã đã kịp thời cắm biển cảnh báo và phát loa thông tin để người dân chủ động phòng tránh. Xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Tính từ đợt lũ với mực nước dâng vượt đỉnh lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7/2025 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 7 cây cầu (6 cầu treo, 1 cầu bê tông) bắc qua các con sông lớn như sông Lam, sông Nậm Nơn, sông Nậm Mộ... bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hoặc hư hỏng nặng, chia cắt giao thông, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Đây là những cây cầu được nhà nước đầu tư xây dựng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hỗ trợ đi lại của người dân các bản làng miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Việc các cầu bị cuốn trôi, gây hư hỏng nặng khiến nhiều bản làng, khu dân cư bị cô lập, gây ảnh hưởng, khó khăn đến hàng trăm hộ dân trong đi lại, giao thương, phát triển kinh tế, tái thiết và ổn định cuộc sống sau thiên tai cực đoan.

