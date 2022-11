Nghệ An đứng thứ 7 cả nước về thu hút khách du lịch

Thông tin với Gia đình Việt Nam sáng nay 29/11, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường cho hay, lượng khách du lịch đến tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 5,92 triệu lượt.

"Con số này cao hơn nhiều so với các thị trường "tên tuổi" là Đà Nẵng với 2,771 triệu lượt, Khánh Hòa với 2,11 triệu lượt" - ông Cường nói.

Thống kê từ Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch, Nghệ An đứng thứ 7 cả nước về thu hút du khách trong 9 tháng đầu năm 2022. Lũy kế 10 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Nghệ An ước đạt 6,14 triệu lượt, tăng 244% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó phần đông du khách chọn lưu trú tại TP.Vinh.

Nghệ An được ví như một “Việt Nam thu nhỏ”, diện tích lớn nhất cả nước, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ với đầy đủ biển, đảo, đồng bằng, trung du, miền núi, sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông kết nối khá hoàn chỉnh, đồng bộ, đang vươn mình trở thành địa điểm thu hút du lịch trải nghiệm.

Biển Quỳnh Lưu xinh đẹp, thơ mộng, lợi thế phát triển ngành kinh tế du lịch

Địa phương này hội tụ đầy đủ các yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sẵn sàng bứt phá với vị thế mới là thị trường du lịch lớn ở Việt Nam. Sở hữu dải bờ biển nguyên sơ dài hơn 80km, 2/3 diện tích đất tự nhiên là rừng núi với nhiều hang động, thác nước, cùng trên 2.000 di tích lịch sử, văn hóa,…là điểm đến của du khách ưa khám phá thiên nhiên, đi bộ, chèo thuyền, trải nghiệm văn hoá bản địa. Thế mạnh này góp phần phát triển Nghệ An trở thành địa điểm du lịch 4 mùa trong thời gian tới, với trọng tâm là du lịch biển đảo, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái gắn với cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

Du lịch Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2025, thu hút 6,0 - 6,3 triệu lượt khách du lịch có lưu trú, trong đó, có 300 ngàn lượt khách quốc tế. Đến năm 2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, đưa Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, là điểm đến hấp dẫn của cả nước.

Trong bức tranh tổng thể của du lịch Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu được ví như hình ảnh một Nghệ An thu nhỏ, có nhiều danh lam thắng cảnh, giàu truyền thống văn hóa, nhiều lợi thế, tiềm năng phát triển, đang vươn mình để trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước, quốc tế.

Một góc làng rau sạch nổi tiếng Quỳnh Lương khi về đêm