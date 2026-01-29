Nghệ An dồn lực cho dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Điểm đầu của cao tốc Vinh - Thanh Thủy tại nút giao cao tốc Bắc - Nam. (Ảnh: Phạm Tâm)

Cú hích giao thương xuyên biên giới

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy có chiều dài 60km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An. Điểm đầu tuyến đường tại nút giao cao tốc Bắc - Nam (xã Hưng Nguyên), điểm cuối tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng).

Với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe. Trong đó, có 9 dự án thành phần bao gồm: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... và 1 dự án xây dựng tuyến chính.

Đáng chú ý, để đảm bảo tính bền vững và tầm nhìn dài hạn, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được thực hiện trong phạm vi 6 làn, sẵn sàng cho việc nâng cấp trong tương lai.

Việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy được đánh giá là bước đi chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi đột phá cho vận chuyển hàng hóa và giảm chi phí logistics.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, thu hút các nhà đầu tư FDI lớn đổ về Nghệ An, đặc biệt là vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và ngành công nghiệp phụ trợ.

Không chỉ dừng lại ở kinh tế công nghiệp, các điểm du lịch nổi tiếng như biển Cửa Lò, Khu Di tích Kim Liên, Vườn Quốc gia Pù Mát sẽ trở nên gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, cao tốc Vinh – Thanh Thủy cũng trở thành mắt xích quan trọng để kết nối mạnh mẽ Việt Nam với nước bạn Lào, trong đó Nghệ An giữ vai trò là cửa ngõ giao thương của khu vực Bắc Trung Bộ.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, chính quyền tỉnh Nghệ An đang đặt mục tiêu khởi công dự án trong tháng 4/2026, nhân dịp Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dồn lực khởi công đúng tiến độ

Vừa qua, Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An, do ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch tỉnh đến kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị từ GPMB, mỏ vật liệu, đến tái định cư.

Đến nay, Sở Xây dựng cắm mốc và bàn giao hơn 2.800 cọc mốc trên toàn tuyến cho các địa phương. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cũng tiếp nhận các hồ sơ này để đo đạc.

Đây được xem là nỗ lực lớn khi toàn tuyến ảnh hưởng đến đa dạng các loại đất, từ đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đến đất quốc phòng và đất ở của 210 hộ dân. Trong đó, có 113 hộ dân thuộc 6 xã phải bố trí tái định cư.

Tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy đi qua xã Vạn An.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ triển khai 11 khu tái định cư. Hiện nay, 3 xã Hưng Nguyên, Hoa Quân và Xuân Lâm đã phê duyệt lựa chọn xong địa điểm. Các địa phương còn lại đang gấp rút khái toán kinh phí bồi thường và tổ chức họp dân để đạt được sự đồng thuận cao nhất.

Một dự án hạ tầng quy mô gần 24.000 tỷ đồng đòi hỏi lượng vật liệu xây dựng khổng lồ. Qua rà soát ban đầu, tỉnh xác định được 13 mỏ vật liệu, bao gồm 11 mỏ đất, 1 mỏ cát và 1 mỏ đá.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao nhất, đặc biệt là đá phục vụ rải thảm nhựa, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền chỉ đạo Sở NN&MT tiếp tục rà soát, khảo sát thêm các điểm mỏ mới.

Bên cạnh áp lực tiến độ, bài toán an sinh xã hội cũng được đặt lên hàng đầu. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương để rà soát hệ thống đường gom dân sinh, thủy lợi, đảm bảo dự án cao tốc không làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Việc tập huấn, hướng dẫn chi tiết quy trình bồi thường cho cán bộ xã được coi là then chốt để đảm bảo tính minh bạch và đúng pháp luật.

Theo lộ trình, hạ tầng các khu tái định cư phải hoàn thành và giao đất cho người dân trước ngày 30/6. Điều này thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa mục tiêu phát triển hạ tầng và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân nhường đất cho dự án.

Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra dự án tại xã Hoa Quân. (Ảnh: Phan Quỳnh)

Tại hiện trường, ông Hoàng Phú Hiền yêu cầu, đến ngày 30/4 phải hoàn thành việc bàn giao đất nông nghiệp, đất rừng và hoàn thành phê duyệt phương án chi trả tiền đối với đất ở.

Việc đầu tư cao tốc Vinh – Thanh Thủy được đánh giá là mắt xích chiến lược, hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cửa ngõ kết nối quan trọng với nước bạn Lào.

Để dự án về đích đúng kỳ vọng, sự đồng thuận của người dân trong diện giải phóng mặt bằng và sự quyết liệt từ phía chính quyền là yếu tố then chốt, sớm đưa Nghệ An vươn mình mạnh mẽ.

