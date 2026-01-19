Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra các mỏ đất phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Cùng đi có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua.

Để đảm bảo mục tiêu khởi công dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy trước ngày 30/4/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành và địa phương đang quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư và rà soát các mỏ vật liệu xây dựng.

Đoàn công tác kiểm tra dự án đi qua địa bàn xã Hưng Nguyên

Theo báo cáo mới nhất từ Sở Xây dựng, dự án có tổng chiều dài 60km, điểm đầu Km0 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa phận xã Hưng Nguyên; điểm cuối Km60 tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, đi qua địa bàn 09 xã (Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng) có tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 01/2026, dự án đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Đó là, đã hoàn thành cắm cọc GPMB toàn bộ 60/60km và bàn giao mốc thực địa cho 09 xã từ ngày 12/01 đến 15/01/2026.

Công tác khảo sát địa hình, thủy văn đã xong, hiện đã khoan được 131/177 lỗ đạt 74%, còn lại 46 lỗ dự kiến hoàn thành trước ngày 31/01/2026 (đang bố trí 20 máy khoan dọc tuyến)

Về tiến độ xây dựng các khu tái định cư, hiện có 4 xã đã lựa chọn xong vị trí, trong đó 03 xã (Kim Bảng, Hoa Quân, Xuân Lâm) đã phê duyệt địa điểm và đang triển khai quy hoạch 1/500.

Để phục vụ dự án, tỉnh đã cấp phép 85 mỏ đá (trữ lượng 205 triệu m3), 62 mỏ cát sỏi và 47 mỏ đất san lấp. Ngoài ra, qua rà soát thực địa vào ngày 10/01/2026, các cơ quan chức năng đã xác định thêm 13 mỏ nguyên liệu phục vụ dự án (11 mỏ đất, 01 mỏ cát, 01 mỏ đá); đồng thời hiện nay đang tiếp tục rà soát các điểm mỏ cát trên địa bàn huyện Anh Sơn, Đô Lương (cũ) và khu vực phụ cận.

Lãnh đạo xã Kim Liên cho biết, hiện các nội dung đã được xã triển khai thực hiện theo tiến độ; khó khăn lớn nhất là việc di dời toàn bộ cây xăng dầu số 42 của Công ty Xăng dầu Nghệ An

Công tác khảo sát địa hình, thủy văn cho Báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn tất; khảo sát địa chất đạt 74% khối lượng.

Kiểm tra tại xã Vạn An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lưu ý một số nội dung liên quan đến công tác tái định cư dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lưu ý xã Nam Đàn về việc bố trí diện tích các thửa đất để tái định cư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án tại xã Hoa Quân

Khu vực dự án đi qua địa bàn xã Hoa Quân

Kiểm tra tại xã Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung liên quan đến thủ tục thực hiện các phần việc của dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra nút giao giữa đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy với đường Hồ Chí Minh

Trực tiếp kiểm tra trên tuyến, lắng nghe ý kiến của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các ngành và các địa phương trong triển khai các nội dung liên quan thực hiện dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch, lộ trình đặt ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu trước ngày 30/4/2026, phải hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án; bàn giao mặt bằng đoạn qua đất nông nghiệp và đất rừng; hoàn thành phê duyệt và chi trả tiền bồi thường đất ở. Trước ngày 30/6/2026, hoàn thành xây dựng hạ tầng các khu tái định cư và giao đất cho người dân. Trước ngày 30/8/2026, các hộ dân tái định cư hoàn thành tháo dỡ, bàn giao mặt bằng; hoàn tất di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện cao thế, cây xăng, trường bắn).

UBND các xã khẩn trương hoàn thiện phê duyệt quy hoạch 1/500 các khu tái định cư trước ngày 22/01/2026; phối hợp với các đơn vị quân đội để thống nhất phương án di dời trường bắn Trung đoàn 764.

Sở Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên thẩm định phương án trích đo địa chính; hướng dẫn các xã quy trình bồi thường và đẩy nhanh thủ tục cấp mỏ vật liệu.

Sở Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí bồi thường GPMB từ nguồn ngân sách địa phương và phối hợp thẩm định các dự án thành phần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý quá trình triển khai thực hiện cần phải nghiên cứu hệ thống thủy lợi, cống chui dân sinh và đường gom đảm bảo hoạt động sản xuất và đi lại của người dân ở các vùng dự án.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn