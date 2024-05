Nghệ An: Doanh nghiệp chi hoa hồng khủng, tỷ lệ sử dụng sách tham khảo có lớp lên đến 99%

Tỷ lệ sử dụng bộ sách Thực hành và Phát triển năng lực ở các trường học tại TP Vinh khá cao. Ảnh chụp màn hình

Có lớp tỷ lệ sử dụng lên đến 99%

Trong tháng 4 năm 2024, Báo Thanh tra điện tử có đăng các bài “Nghệ An: Phụ huynh, giáo viên băn khoăn về bộ sách Thực hành và Phát triển năng lực ở cấp tiểu học”, “Nghệ An: Trường chọn bộ sách giá cao, phụ huynh lâm cảnh “phí chồng phí"", "Nghệ An: Có hay không cái bắt tay của "nhóm lợi ích" trong việc sử dụng sách bổ trợ?", và “Nghệ An: Sở báo cáo phụ huynh tự nguyện mua sách bổ trợ, phụ huynh nói nhà trường bắt ép”, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn, sử dụng sách tham khảo trong một số cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn TP Vinh.

Trong buổi làm việc với Báo Thanh tra về các nội dung liên quan đến tuyến bài đã đăng tải, bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh - thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra tất cả các trường, hầu hết báo về không phải 100% các trường đều sử dụng bộ sách Thực hành và Phát triển năng lực, mà chỉ chiếm tỷ lệ phần trăm rất ít trong các nhà trường.

Trên thực tế, trong dữ liệu “Tổng hợp sử dụng sách Thực hành và Phát triển năng lực” mà Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cung cấp, tỷ lệ học sinh tại các trường trên địa bàn TP Vinh sử dụng sách này giao động từ 23,6 - 42,2%, tuỳ từng khối lớp.

Đơn cử, tỷ lệ sử dụng sách Thực hành và Phát triển năng lực Toán lớp 1 đạt 23,6%, sách Thực hành và Phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 1 đạt 28,5%.

Tỷ lệ sử dụng sách Thực hành và Phát triển năng lực Toán lớp 2 đạt 24,9%, sách Thực hành và Phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 2 đạt 28,6%.

Tỷ lệ sử dụng sách Thực hành và Phát triển năng lực Toán lớp 3 đạt 32,2%, sách Thực hành và Phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 3 đạt 29,4%.

Tỷ lệ sử dụng sách Thực hành và Phát triển năng lực Toán lớp 4 đạt khoảng 42,2%, sách Thực hành và Phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 4 đạt 36,9%.

Số liệu do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cấp. Ảnh chụp màn hình

Tính theo từng trường, thì các trường bao gồm Tiểu học Cửa Nam 1, Đội Cung, Hồng Sơn, Hưng Hoà, Hưng Lộc, Lê Lợi, Lê Mao, Quang Trung, Đại học Vinh đều không có học sinh nào sử dụng bộ sách nói trên.

Trong khi đó, khối lớp 3 và lớp 4 tại Trường Tiểu học Blue Sky có tỷ lệ sử dụng sách Thực hành và Phát triển năng lực cho hai môn Toán và Tiếng Việt lên đến 90%; Trường Tiểu học Việt Anh 95%; Trường Tiểu học Trường Thi cao nhất 82%.

Trường Nghi Phú 2 ghi nhận tỷ lệ sử dụng từ lớp 1 đến lớp 4, với tỷ lệ từ 54,1 - 85,9%; Trường Nghi Liên từ 39,3 - 88%; Trường Nghi Kim cao nhất là khối lớp 4 với 92,6%; Trường Nghi Ân từ 23,4 - 76,6%; Trường Hưng Đông cao nhất là 91,9%; Trường Hà Huy Tập 2 từ 55,1 - 96,1%...

Công ty Sách Nghệ An chiết khấu 10 - 12% cho đại lý bán sách

Trong một diễn biến có liên quan đến tuyến bài đã đề cập, trao đổi với Báo Thanh tra về quá trình giới thiệu bộ sách Thực hành và Phát triển năng lực về tới phụ huynh và học sinh, ông Trần Xuân Toàn - Giám đốc Công ty Sách Nghệ An thông tin, sau khi lựa chọn được các đầu sách đưa vào kinh doanh, nhân viên công ty sẽ gửi danh mục và chào mời tới từng trường trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Toàn cũng thừa nhận, khi công ty phát hành sách qua đại lý, bán qua nhà trường (phụ huynh đặt mua qua nhà trường - PV) thì đều có “chiết khấu/phí phát hành” với khoảng từ 10 - 12%.

“Chiết khẩu thẳng ở đây có nghĩa là ai trực tiếp làm sẽ được hưởng phần trăm đó. Ví dụ như cô thư viện làm thì cô thư viện được hưởng. Hiện nay, tại các nhà trường phụ huynh chủ yếu nộp tiền qua cô thư viện, phần phí đó cô thư viện sử dụng thế nào thì tôi cũng không nắm được”, ông Toàn cho biết.

Cũng theo Giám đốc Công ty Sách Nghệ An, hiện nay tất cả các đầu sách được phát hành xuống đều có phần trăm chiết khấu lại cho đại lý. Đơn cử, như sách giáo khoa khoảng 5 - 6%, còn sách tham khảo phần trăm hoa hồng sẽ cao hơn.

Có thể thấy, tỷ lệ sử dụng sách Thực hành và Phát triển năng lực trong các trường tiểu học tại TP Vinh là khá cao, chứ không “ít” như lời Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh đã chia sẻ. Bên cạnh đó, việc phía doanh nghiệp chiết khấu lại phần trăm hoa hồng cho người bán cũng đặt lên nghi vấn liệu có “lợi ích nhóm” không? Khi trước đó, nhiều phụ huynh có con theo học tại TP Vinh phản ánh việc nhà trường ép phụ huynh mua sách Thực hành và Phát triển năng lực cho học sinh.

Tác giả: Quang Dân

Nguồn tin: thanhtra.com.vn