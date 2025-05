Nghệ An đề xuất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy bằng ngân sách TW

Tối ngày 21-5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh xác nhận tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu tại Km0 giao với đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, điểm cuối tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On biên giới Việt Nam - Lào. Tổng chiều dài khoảng 65km.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy nằm trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đoạn Vinh - Thanh Thủy.

Theo thiết kế, cao tốc Vinh - Thanh Thủy có quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Trước mắt, đầu tư giai đoạn 1 theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, các cầu trên tuyến quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, các vị trí đào sâu, đắp cao quy mô nền đường 6 làn xe hoàn chỉnh giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư của dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy khoảng 21.846 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 14.992 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư 2.847 tỷ đồng. Được sử dụng từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, ngân sách địa phương bố trí tối đa 50% chi phí giải phóng mặt bằng của dự án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giai đoạn chuẩn bị dự án sẽ bắt đầu trong năm 2025, dự kiến thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030. Dự án yêu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ đầu nguồn 98,48ha (lớn hơn 50ha), theo quy định là dự án quan trọng quốc gia, do đó thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là Quốc hội.

Do vậy, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng vận dụng Nghị định số 165 của Chính phủ, giao Nghệ An làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án. Đồng thời, bố trí nguồn vốn năm 2025 từ nguồn ngân sách Trung ương cho dự án là 100 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Ngợi

Nguồn tin: dttc.sggp.org.vn