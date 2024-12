Nghệ An: Doanh nghiệp “chạy nước rút” cuối năm

Các doanh nghiệp Nghệ An đang huy động mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn thành công việc theo đúng tiến độ đề ra.

Theo đánh giá chung, năm 2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên một số ngành, lĩnh vực ở Nghệ An được phục hồi mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm, thu nhập của người lao động cao hơn năm trước. Đây là động lực, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho cả doanh nghiệp và người lao động bước sang năm mới.

Tốc lực sản xuất

Thời điểm này, không khí tất bật, khẩn trương trong lao động sản xuất hiện rõ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Ghi nhận tại nhà máy sản xuất nhựa PVC của Công ty CP Vilaconic, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, tất cả các cán bộ, công nhân viên đều đang trong guồng quay công việc, hệ thống thiết bị máy móc vận hành trơn tru, liên tục. Các khâu sản xuất, kiểm tra chất lượng, đóng gói, bốc xếp, vận chuyển hàng hoá hoạt động không ngừng nghỉ, phối hợp nhịp nhàng để tạo ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ thời gian.

Ông Nguyễn Hữu Duyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vilaconic cho hay: Đơn vị chúng tôi chuyên sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gạo, các mặt hàng nông sản và sản phẩm công nghiệp như tấm nhựa PVC nano, tấm nhựa than tre… Cuối năm là thời điểm sản lượng sản xuất tăng cao so với những tháng trước do nhu cầu của thị trường lớn. Điều này đòi hỏi toàn bộ cán bộ, công nhân viên công ty phải làm việc hết công suất, tăng ca để kịp thời bàn giao cho đối tác, khách hàng.

Các khâu sản xuất, kiểm tra chất lượng, đóng gói, bốc xếp, vận chuyển được phối hợp nhịp nhàng, cẩn thận, kỹ lưỡng để tạo ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Tương tự, Nhà máy Hoa Sen Nghệ An cũng đang trong guồng quay sản xuất, vận hành tối đa công suất các dây chuyền để đáp ứng nhu cầu đơn hàng. Sản lượng sản xuất bình quân trong 3 tháng gần nhất đạt 57.800 tấn/tháng, cao hơn 10% so với sản lượng bình quân 11 tháng năm 2024. Nguyên do là bởi thời điểm cuối năm 2024 và đầu năm 2025, nhu cầu đơn hàng trong nước và xuất khẩu tăng cao.

Ông Hồ Xuân Sỹ - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An thông tin: Riêng tháng 12/2024 và tháng 1/2025, dự kiến tổng sản lượng sản xuất tại tất cả các dây chuyền của nhà máy đạt hơn 207 nghìn tấn/tháng. Hiện tại, nhà máy đang tập trung toàn bộ nhân sự và nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu đơn hàng tăng cao. Tổng sản lượng dự kiến cả năm 2024 đạt 697.000 tấn, tăng 10% so với năm 2023, doanh thu đạt khoảng 13.000 tỷ đồng. Dự kiến hết năm 2024 số thuế nộp ngân sách khoảng 570 tỷ đồng.

“Năm 2025, công ty dự kiến sản xuất khoảng 700.000 tấn thành phẩm, với lợi nhuận dự kiến đạt hơn 610 tỷ đồng. Công ty đang thực hiện các bước thủ tục với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam để xin triển khai các dự án mở rộng quy mô sản xuất tại Nhà máy Hoa Sen Nghệ An nâng công suất lên để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường”, ông Hồ Xuân Sỹ thông tin thêm.

Trợ lực cho doanh nghiệp

Ghi nhận tại thời điểm này cho thấy, hầu hết các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều đang chạy đua với thời gian để sản xuất, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cao, vừa nỗ lực đạt và vượt mục tiêu về doanh thu, sản lượng đã đề ra. Do vậy, nhằm tối ưu hóa năng suất và đảm bảo tiến độ giao hàng, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp như vay vốn, tuyển dụng thêm lao động, thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất…

Theo đánh giá của một số doanh nghiệp Nghệ An, điều đáng mừng ở năm 2024 là hàng loạt chính sách tài khoá đến nay được thực hiện, trong đó việc miễn giảm thuế, phí đã giúp doanh nghiệp vơi bớt áp lực. Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn cũng đang nỗ lực để giảm lãi suất cho vay, gia hạn tiền nộp cuối kỳ, đẩy dòng tín dụng ra nền kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, sản xuất và kinh doanh…

Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nỗ lực tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.

Nhằm tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp tăng trưởng, thời gian qua, các cấp ngành, chính quyền tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, hoạt động hỗ trợ để kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đơn cử như hồi tháng 10 vừa qua, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký, ban hành Kế hoạch số 9281/UBND-KT về việc hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần kiến tạo môi trường thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển, khuyến khích việc nghiên cứu cơ chế để các doanh nghiệp lớn hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo ra chuỗi giá trị và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Các chính sách hỗ trợ cần thiết thực hiện để các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả giữa các khu vực.

Cùng với đó là tiếp tục rà soát, kiến nghị cắt giảm thủ tục hành chính, giấy phép không cần thiết, không phù hợp, làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho doanh nghiệp. Tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số, giải quyết các dịch vụ công cho doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định…

Bên cạnh ban hành các văn bản hỗ trợ, năm 2024, Nghệ An cũng đã liên tục triển khai thực hiện nhiều hoạt động về kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, phát triển thương mại điện tử, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công... Qua đó, giúp cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau tận dụng được các cơ hội, có thêm nhiều đơn hàng mới.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn