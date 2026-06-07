Em gái ông Kim Jong-un tuyên bố 'không thể thương lượng' chương trình hạt nhân

"Vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của chúng tôi là điều không thể đem ra thương lượng, đây là thực tế không thể phủ nhận", bà Kim Yo-jong, Trưởng Ban Tổng vụ đảng Lao động Triều Tiên, ra tuyên bố ngày 7/6, đồng thời nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng "sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào".

Tuyên bố của bà Kim được đưa ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5/6 nói rằng Tổng thống Donald Trump và ông Tập đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh tháng trước.

Bà Kim Yo-jong tại Bình Nhưỡng hồi tháng 8/2022. Ảnh: AFP

Bà Kim bác bỏ thông tin trên, cáo buộc Washington "lan truyền thông tin sai lệch". Bà nói thêm rằng Bình Nhưỡng đã nhận được lời giải thích trực tiếp từ Bắc Kinh về các cuộc thảo luận giữa ông Tập và ông Trump.

"Chúng tôi có thông tin chính xác nhất về việc liệu điều đó có xảy ra hay không", bà khẳng định.

Em gái lãnh đạo Kim Jong-un cũng nhắc lại lý do Triều Tiên tiếp tục tăng cường năng lực quân sự, viện dẫn mối đe dọa quân sự từ các quốc gia thù địch, trong đó có việc Mỹ gần đây phê duyệt khả năng bán bom JDAM và các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc.

"Đây là lý do chúng tôi quyết tâm tăng cường khả năng tự vệ để đảm bảo an ninh quốc gia trước sự tăng cường quân sự liên tục của các quốc gia thù địch", bà Kim nhấn mạnh.

Triều Tiên luôn khẳng định quyền sở hữu vũ khí hạt nhân và các chương trình tên lửa đạn đạo, bất chấp những hoạt động này bị cấm theo các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Năm 2023, Bình Nhưỡng đã đưa vị thế quốc gia hạt nhân vào hiến pháp của mình.

Chuyến thăm sắp tới sẽ là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong năm nay, diễn ra ngay sau các cuộc gặp thượng đỉnh liên tiếp của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước.

Tác giả: Ngọc Ánh (Theo AFP, Yonhap)

Nguồn tin: vnexpress.net