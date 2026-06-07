Sông Lam Nghệ An chia tay ngoại binh

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thông báo chia tay ngoại binh Carlos Fortes trước khi V-League 2025/26 khép lại. Ảnh: SLNA FC.
Gia nhập Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn hai mùa giải với rất nhiều kỳ vọng, tuy nhiên Carlos Fortes lại gây thất vọng nặng nề khi tịt ngòi suốt 9 trận liên tiếp. Ảnh: SLNA FC.
Phong độ kém thuyết phục khiến Carlos Fortes phải rời đội bóng xứ Nghệ sau 3 tháng gắn bó. Ảnh: SLNA FC.
Đội bóng xứ Nghệ thông tin: "CLB Sông Lam Nghệ An xin được nói lời chia tay và tạm biệt cầu thủ Carlos Fortes. Cảm ơn bạn với những nỗ lực trong thời gian qua cùng đội bóng. Chúc bạn may mắn và thành công!". Ảnh: SLNA FC
Carlos Fortes từng thi đấu tại Bồ Đào Nha, Romania, Trung Quốc và Indonesia. Tổng cộng, tiền đạo này đã ra sân 286 trận, ghi 79 bàn thắng và đóng góp 22 pha kiến tạo. Ảnh: Internet.
Không chỉ vậy, Carlos Fortes còn từng là thành viên của U21 Bồ Đào Nha trong giai đoạn 2014-2015. Ảnh: SLNA FC.
Về phía Sông Lam Nghệ An, đội bóng này hiện đang xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Ảnh: Internet.
Lúc này, đội bóng xứ Nghệ đã sớm trụ hạng và chỉ còn thi đấu vòng 26 với ý nghĩa thủ tục. Ảnh: Internet.
Vòng đấu cuối V-League, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón PVF CAND trên sân nhà. Ảnh BNA.
Trái ngược với đội bóng xứ Nghệ, PVF CAND đang trong cuộc đua trụ hạng vô cùng khốc liệt. Ảnh: VPF
Tác giả: Ruby
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn