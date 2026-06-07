Sông Lam Nghệ An chia tay ngoại binh

Đội bóng xứ Nghệ thông tin: "CLB Sông Lam Nghệ An xin được nói lời chia tay và tạm biệt cầu thủ Carlos Fortes. Cảm ơn bạn với những nỗ lực trong thời gian qua cùng đội bóng. Chúc bạn may mắn và thành công!". Ảnh: SLNA FC