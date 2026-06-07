Hé lộ gia thế gây bất ngờ của vợ "cầu thủ nghèo nhất Việt Nam"

Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh từng đăng tải bài viết kỷ niệm 5 năm kết hôn cùng vợ Dung Trần. Nam hậu vệ chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn kèm hình cưới của cả hai: "Kỷ niệm 5 năm ngày cưới bên nhau".

Bên dưới, một số đồng nghiệp bình luận chúc mừng Xuân Mạnh. Trong đó, Quế Ngọc Hải nhận nhiều lượt thích với câu hỏi vui người em đồng hương Nghệ An: "Nguyện cầu đến 50 năm về sau chứ?".

Cặp đôi về chung một nhà vào tháng 1/2021.

Xuân Mạnh và bà xã quen biết nhau từ 2019. Khi đó, sự nghiệp bóng đá của nam cầu thủ vẫn đang trên hành trình tìm chỗ đứng, còn cô gái xứ Nghệ gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, nền nã. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 1/2021. Đến nay, tổ ấm của Xuân Mạnh có một trai, một gái.

Mới đây, Trần Thị Dung (Dung Trần) - bà xã của hậu vệ tuyển quốc gia Phạm Xuân Mạnh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ một đoạn video ngắn dí dỏm, hé lộ về nghề nghiệp "không phải dạng vừa" của các thành viên trong gia đình mình.

Dung Trần - vợ Xuân Mạnh.

Cụ thể, trên trang cá nhân cá nhân, nàng hot girl xứ Nghệ đã đăng tải hình ảnh ông xã Xuân Mạnh trong màu áo đội tuyển Việt Nam, kèm theo dòng trạng thái liệt kê đầy tự hào nhưng cũng không kém phần hài hước: "Bố mẹ kinh doanh. Anh trai công an. Chị dâu địa chính. Em gái công an. Em rể công an. Chồng cầu thủ...".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước "gia thế" cơ bản và vững vàng của gia đình Dung Trần. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của người chồng là tuyển thủ bóng đá nổi tiếng Phạm Xuân Mạnh như một mảnh ghép, làm tăng thêm độ "hot" cho gia đình nhỏ.

Được biết, Trần Thị Dung sinh năm 1997 tại Nghệ An. Trước khi lui về làm hậu phương cho chồng, cô từng là một hot girl nổi tiếng tại địa phương và đã tốt nghiệp cử nhân ngành Luật tại Đại học Vinh. Sau khi kết hôn, Dung Trần chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh hoa, cà phê và tập trung chăm sóc gia đình.

Xuân Mạnh đang có sự nghiệp và cuộc sống viên mãn. (Ảnh: FBNV).

Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1996, Nghệ An) là một trong số cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" của U23 Việt Nam giành vị trí á quân tại giải U23 châu Á 2018. Anh được mệnh danh là "người không phổi" với khả năng thi đấu bền bỉ, từng cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Từ một cầu thủ từng gắn liền với biệt danh "nghèo nhất U23 Việt Nam" thời Thường Châu 2018, khi gia đình phải bán trâu để có tiền mua giày thi đấu, Phạm Xuân Mạnh đã có màn "đổi đời" ngoạn mục nhờ tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hiện tại, anh đã vươn lên trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập ổn định của làng túc cầu Việt Nam với khối tài sản đáng mơ ước.

Sự nghiệp thăng tiến liên tục mang về cho hậu vệ sinh năm 1996 những bản hợp đồng giá trị, bao gồm khoản lót tay hàng chục tỷ đồng đi kèm mức lương cứng khoảng 60 triệu đồng/tháng chưa tính các khoản thưởng.

Xuân Mạnh và vợ cũng sở hữu xe đắt đỏ.

Nguồn thu nhập dồi dào này đã giúp Xuân Mạnh hiện thực hóa ước mơ báo hiếu khi xây tặng bố mẹ một ngôi nhà khang trang tại quê nhà Yên Thành, Nghệ An để thay thế cho căn nhà cấp 4 dột nát ngày xưa. Không dừng lại ở đó, vợ chồng anh cũng đã sở hữu một căn nhà riêng 3 tầng hiện đại tại một khu đô thị sang trọng ở Tp.Vinh.

Để phục vụ cho nhu cầu đi lại của gia đình, nam cầu thủ không ngần ngại chi mạnh tay sắm hai chiếc xế hộp tiền tỷ bao gồm một chiếc VinFast Lux A2.0 và một chiếc Hyundai SantaFe 7 chỗ làm quà tặng bà xã. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ thăng hoa, gia đình Xuân Mạnh còn có nguồn thu nhập ổn định từ mảng kinh doanh quán cà phê và sân pickleball.

Hậu vệ Xuân Mạnh chụp cùng vợ và hai con. Ảnh: Phạm Xuân Mạnh/Facebook.

Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau "đủ nếp đủ tẻ" với một cô con gái và một cậu con trai. Cuộc sống hôn nhân viên mãn, êm đềm cùng sự thấu hiểu, sẻ chia của Dung Trần chính là điểm tựa vững chắc giúp Phạm Xuân Mạnh luôn giữ vững phong độ đỉnh cao trên sân cỏ.

Tác giả: Lâm Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn