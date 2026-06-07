Lừa đảo nhờ ảnh chụp cùng cán bộ văn phòng đất đai

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thanh Tuyền (SN 1982, trú xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn của ông Dương Văn C, trú tại thôn Thù Sơn, xã Hợp Thịnh về việc Tuyền lừa đảo ông và một số người khác. Ông C cho biết, ông có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 200 m2 đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản của gia đình sang đất ở. Vốn là công chức địa chính - xây dựng tại xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa cũ, ông C biết việc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở khi đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, không thuộc thẩm quyền của cấp xã.

Đối tượng Hồ Thanh Tuyền bị bắt giữ.

Qua người quen, ông C biết Hồ Thanh Tuyền và có số điện thoại của đối tượng này. Theo dõi Tuyền qua tài khoản Zalo cá nhân, ông C thấy Tuyền thường đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động giao lưu, gặp gỡ và có bức ảnh chụp cùng một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (cũ) nên khi Tuyền "nổ" là có mối quan hệ quen biết với người có trách nhiệm trong lĩnh vực đất đai và có thể hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, ông C đã tin tưởng nhờ Tuyền làm giúp hồ sơ cho gia đình mình.

Sau đó, ông C tiếp tục giới thiệu cho 3 người bạn đều trú tại xã Hợp Thịnh để cùng nhờ Tuyền thực hiện thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở. Nhận tiền của các bị hại, Tuyền lên mạng tìm hiểu các thủ tục về đất đai, sau đó đưa ra thông tin sẽ nhờ người có chức vụ trong ngành tài nguyên và môi trường giúp giải quyết hồ sơ; đồng thời thuê người đo đạc hiện trạng các thửa đất, gửi kết quả đo đạc qua Zalo.

Những động thái này khiến các hộ dân tin rằng hồ sơ đang được cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 12/2024, các bị hại đã nhiều lần giao tiền cho Tuyền thông qua ông C với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tuyền đã dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân hết và cũng không hề nộp hồ sơ cho bất kỳ cơ quan chức năng nào, cũng không liên hệ với cá nhân nào để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất như đã hứa hẹn.

Không dừng lại ở đó, khi các bị hại liên tục hỏi kết quả, Tuyền tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng hồ sơ đã hoàn thành, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp và yêu cầu chuyển thêm tiền để đi lấy sổ, qua đó tiếp tục chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Khi các bị hại tố cáo đến cơ quan Công an, gia đình Tuyền đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho các bị hại, song hành vi vẫn đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phương Thủy

Nguồn tin: cand.vn