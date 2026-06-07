Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

Chương trình do Đoàn Thanh niên các đơn vị: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Báo Nhân dân; Hội Nhà báo Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an); Văn phòng Bộ Công an; Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, Học viện An ninh nhân dân; Viện Công nghệ thông tin điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng; Tổng Công ty Điện lực dầu khí; Trường THCS Khương Mai (Hà Nội) và Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình

Đoàn công tác trao biểu trưng quà tặng xã Mường Quàng

Đoàn công tác trao quà tặng học sinh

Tại chương trình, đoàn trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà chức năng với 04 phòng học và 01 phòng phục vụ chung; trao 10 máy tính, tủ sách, tivi, máy lọc nước tặng Trường Tiểu học Cắm Muộn; trao 350 phần quà tặng học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Mường Quàng; trao 02 máy tính và 03 máy in tặng Công an xã Mường Quàng và Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An.

Đại biểu tham quan phòng máy vi tính của Trường Tiểu học Cắm Muộn

Ban tổ chức tặng quà Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn tổ chức trồng 300 cây xanh tại Nhà máy thủy điện Hủa Na; tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng, chống đuối nước, hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận thông tin trên không gian mạng cho học sinh, đoàn viên, thanh niên xã Mường Quàng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Trường Tiểu học Cắm Muộn

Tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh, đoàn viên, thanh niên xã Mường Quàng

Thông qua chuỗi hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đây cũng là dịp khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Tác giả: Hồng Hạnh – Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn