Nghệ An đấu giá 66 lô đất vùng quy hoạch xã Đại Huệ

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 67 lô đất thuộc các vùng quy hoạch xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An. Trong đó, 66 lô đất sẽ được tổ chức bán đấu giá vào ngày 25/10/2025.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông báo, 67 lô đất có tổng diện tích 17.689,75m2; tổng giá khởi điểm là 78,037 tỷ đồng. Trong đó, 66 lô đất thuộc các vùng quy hoạch xã Đại Huệ (gồm Rú Cụp, xóm 5; Cồn Nổ, xóm 6; Trại Mới, xóm Xuân Hồng; Đồng Cổng, xóm 1; Đồng Trong Sông, xóm 4) sẽ được đưa ra đấu giá trước với tổng diện tích 17.429,75m2, tổng giá khởi điểm là 76,477 tỷ đồng. Các lô đất đấu giá có diện tích khoảng 248 – 311m2/lô; đơn giá khởi điểm từ 3,5 – 6 triệu đồng/m2. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày thông báo đến ngày 21/10/2025.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá chỉ được mở khi có từ hai người đăng ký tham gia đấu giá trở lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào ngày 25/10/2025 tại Hội trường UBND xã Đại Huệ (UBND xã Nam Xuân cũ).

Tác giả: Thu Giang

Nguồn tin: baodauthau.vn

