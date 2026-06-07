Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị phối hợp phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Theo đó, ngày 03/6/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Công an tỉnh Nghệ An và Cục Phòng chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào.

Nội dung Thư khen nêu rõ "Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Thời gian qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với Công an nước bạn Lào, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, bắt 02 đối tượng, thu giữ 100 kg ma túy đá, 02 xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam trao Thư khen của Bộ Công an Việt Nam cho các tập thể gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Công an tỉnh Nghệ An (ngoài cùng bên trái) và Cục Phòng chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào về thành tích đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam

Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, dũng cảm và sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia; đồng thời thể hiện sự phối hợp, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Cục Phòng chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào với tình cảm chân thành trong quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bộ Công an hai nước Việt – Lào về phòng chống tội phạm. Kết quả đấu tranh khám phá thành công chuyên án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn nguồn cung ma túy vào trong nước và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.”

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị phối hợp phá thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an Lào đấu tranh, trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu”, nội dung Thư khen nêu rõ.

Trước đó, qua đấu tranh với đường dây phạm tội về ma túy từ Lào về Việt Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Mùa Bá Dềnh (sinh năm 1979), trú tại bản Thông Chơ Lơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào - là đối tượng "đầu nậu" ma túy lớn tại Lào. Mùa Bá Dềnh điều hành đường dây qua các đối tượng chân rết, không trực tiếp sang Việt Nam. Ma túy được Dềnh tập kết tại khu vực giáp biên với tỉnh Nghệ An, sau đó tuyển chọn một số đối tượng, hình thành đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn vào sâu nội địa rồi đưa đi tiêu thụ.

02 đối tượng và 100kg ma túy đá bị thu giữ

Nắm tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo và thành lập Tổ công tác sang Lào phối hợp với các cục nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ.

Sau nhiều tháng kiên trì tiếp cận đối tượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 20/5/2026, lực lượng Công an phá thành công chuyên án, bắt quả tang 02 đối tượng gồm: Mùa Bá Dềnh và Cà Nhênh Vừ (sinh năm 1999), trú tại bản Pha Mương, huyện Bolikhăn, tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào - là “chủ hàng” cung cấp ma túy cho Dềnh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 100kg ma túy đá, 02 xe ô tô, 02 điện thoại di dộng.

Tại trụ sở Bộ Công an Lào, 02 đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn