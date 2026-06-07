Ford, Toyota, Hyundai đồng loạt hạ giá xe ô tô

Sang tháng 6/2026, hầu hết các hãng xe trong nước từ phổ thông đến xe sang đều triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá bán để kích cầu mua sắm với mức giảm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo công bố mới nhất, Hyundai Thành Công hiện đang tiến hành giảm giá bán cho mẫu SUV 7 chỗ Santa Fe với mức ưu đãi lên tới 220 triệu đồng. Với mức giá bán mới này, hiện phiên bản Exclusive tiêu chuẩn có giá ngang với mẫu xe Mazda CX-5 2.0L Premium Sport.

Hyundai Santa Fe được ưu đãi giảm giá bán tới 220 triệu đồng.

Tương tự, phiên bản Santa Fe Prestige có giá bán mới là 1,265 tỷ đồng (giá cũ 1,045 tỷ đồng); phiên bản Calligraphy 6 chỗ/7 chỗ có giá bán mới 1,095 tỷ đồng (giá cũ 1,315 tỷ đồng); phiên bản Santa Fe Caligraphy Turbo có giá bán mới 1,145 tỷ đồng (giá bán cũ 1,365 tỷ đồng).

Phiên bản đắt tiền nhất của Hyundai Santa Fe là bản hybrid có giá bán niêm yết 1,369 tỷ đồng cũng được điều chỉnh xuống còn 1,149 tỷ đồng.

Hai mẫu xe Honda HR-V và BR-V đều nhận được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ.

Tham gia vào cuộc chạy đua giảm giá bán là hãng xe Nhật Bản. Honda khi áp dụng chương trình ưu đãi giảm lệ phí trước bạ cho khách hàng khi mua xe. Theo đó, hai mẫu xe Honda HR-V và BR-V đều nhận được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, điều này giúp người dùng có thể tiết kiệm 30 - 40 triệu đồng.

Mẫu xe Honda City được hãng áp dụng mức ưu đã giảm đến 100% lệ phí trước bạ, khách hàng khi mua xe trên phiên bản cao cấp nhất sẽ tiết kiệm được 56 triệu đồng.

MPV đa dụng là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được hưởng mức ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ.

Một hãng xe Nhật khác là Toyota cũng tung ra loạt chương trình ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách hàng khi mua xe. Cụ thể, khách hàng khi mua xe trong tháng 6/2026 sẽ nhận được gói ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, áp dụng trên các mẫu xe Toyota Vios, Yaris Cross và Corolla Cross.

Riêng hai mẫu MPV đa dụng là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được hưởng mức ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ, quy đổi mức giảm 55 - 66 triệu đồng.

Hãng xe Mỹ Ford cũng áp dụng chương trình ưu đãi để thúc đẩy doanh số.

Không nằm ngoài cuộc chơi, hãng xe Mỹ Ford cũng áp dụng chương trình ưu đãi để thúc đẩy doanh số. Cụ thể, trong tháng 6/2026 hãng áp dụng chương trình cho khách hàng khi mua xe Ford Ranger XLS 4x2 và Ranger XLS 4x4 sẽ được hưởng gói ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng, tương đương mức giảm tiền mặt lần lượt tương ứng là 56 triệu đồng và 58 triệu đồng.

Đối với phiên bản Ranger Wildtrak, khách hàng sẽ nhận được gói ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng, với giá trị hỗ trợ lên đến 95 triệu đồng.

Mẫu xe Ford Territory.

Tiếp đó, mẫu xe Ford Territory cũng được nhà phân phối áp dụng gói ưu đãi trả trước chỉ từ 79 triệu đồng, khách hàng được vay 85% giá trị xe và ưu đãi 32 triệu đồng.

Đối với dòng xe Ford Transit, khách hàng mua phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ sẽ được hưởng gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng với giá trị hỗ trợ lần lượt là 18 triệu đồng, 20 triệu đồng và 22 triệu đồng.

Mẫu xe Audi Q2.

Phân khúc xe sang cũng lao vào cuộc đua “hạ giá” bán để kích cầu mua sắm tiêu dùng. Hiện hãng xe Audi tung chương trình ưu đãi lớn với hai mẫu sedan là Audi A7 Sportback và A8L, với mức ưu đãi 100 triệu đồng tiền mặt.

Trong khi đó, mẫu xe Audi A5 được giảm giá bán đến 200 triệu đồng. Riêng các dòng SUV Audi Q2, Audi Q8 hay xe điện Q6 e-tron có thời gian ưu đãi kéo dài đến tháng 8/2026.

Cụ thể, Audi Q2, Q3 và Q3 Sportback nhận ưu đãi tiền mặt lên đến 200 triệu đồng, Audi Q7, Q8 và Q6 e-tron ngoài giảm 200 triệu đồng còn được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất và 2 năm (hoặc 40.000 km) bảo dưỡng miễn phí.

Việc các thương hiệu từ xe phổ thông đến xe sang tung các chương trình ưu đãi, giảm giá bán cho thấy sự cạnh tranh càng nhiều, điều này có lợi cho người dùng có thể mua được mẫu xe yêu thích với mức giá “hời”.

Tác giả: Bảo Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn