Nghệ An đấu giá 86 lô đất, dự kiến thu về ít nhất 108 tỷ đồng

Ảnh minh họa internet

86 lô đất quy hoạch đưa ra bán đấu giá có diện tích từ 195,5 – 220,5 triệu đồng/m2; tổng diện tích của 86 lô đất đấu giá 17.570,2m2. Đơn giá khởi điểm 5,2 – 6,5 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 86 lô đất là 108,287 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 11/12 – 23/12/2025. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức phiên đấu giá vào ngày 28/12/2025 tại Hội trường Đảng ủy xã Quảng Châu (Hội trường xã Diễn Xuân cũ).

Tác giả: Thu Giang

Nguồn tin: baodauthau.vn