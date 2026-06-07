Khởi tố giám đốc sản xuất hàng chục nghìn sản phẩm nem chua rán giả

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương (SN 1975, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly có địa chỉ tại 26B, đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 1.000 kg hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như: hành phi, bò khô, ruốc… Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại cơ sở một số mặt hàng, trên bao bì có ghi "Nem chua rán Hà Nội" do Công ty TNHH sản xuất và thương mai thực phẩm sạch An Việt có địa chỉ tại xã Bát Tràng, Tp.Hà Nội sản xuất.

Tang vật vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan công an xác định, Công ty TNHH sản xuất và thương mai thực phẩm sạch An Việt không sản xuất sản phẩm "Nem chua rán Hà Nội", nhưng vì hám lợi nên Nguyễn Sĩ Phương đã tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên "Nem chua rán Hà Nội" sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác như: thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và thời gian sử dụng, thông tin cảnh báo, giá trị dinh dưỡng kèm theo dòng chữ nhà phân phối Phương Tùng Ly Thanh Hóa, sau đó đóng gói, nhập ngày sản xuất, hạn sử dụng để bán ra thị trường.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Sĩ Phương, từ tháng 10/2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục nghìn sản phẩm hàng giả nói trên ra thị trường cho người tiêu dùng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn