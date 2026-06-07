Được chồng yêu chiều suốt 16 năm hôn nhân, phú bà Long Biên tiết lộ tiêu chí chọn chồng: Có một điều rất khó giả tạo

Trong tình yêu và hôn nhân, mỗi người đều có những tiêu chí riêng khi lựa chọn người bạn đời. Có người đề cao ngoại hình, có người coi trọng tài chính, cũng có người đặt nặng sự nghiệp hay địa vị xã hội. Tuy nhiên, với "phú bà Long Biên" Ngô Thùy Linh, câu chuyện chọn chồng lại được nhìn nhận từ những điều rất thực tế, giản dị nhưng sâu sắc.

Chọn chồng đừng chỉ nhìn vào những khoảnh khắc ngọt ngào, những món quà được tặng

Khi được hỏi về tiêu chí chọn chồng, cô thẳng thắn cho rằng ở thời của mình, mọi thứ không có quá nhiều tiêu chuẩn như bây giờ. Chính vì vậy, thay vì đặt ra hàng loạt điều kiện, cô lựa chọn quan sát con người thật của đối phương qua gia đình, bạn bè và cách hai người có thể đồng hành cùng nhau.

"Thời của Linh cũng không có quá nhiều tiêu chí như bây giờ. Bây giờ thì mình cảm thấy các em vừa xinh vừa giỏi, mọi thứ rất hoàn hảo so với thời của Linh. Thời của Linh không có quá nhiều ưu điểm để đặt ra nhiều tiêu chí. Việc chọn chồng, nếu như lúc nào mình cũng gặp gỡ nhau ở khoảnh khắc ngọt ngào thì rất dễ, hay người ta mang hoa đến tặng mình... thì lúc nào cũng đẹp.

Nhưng thực chất đấy là cái hoàn toàn có thể giả tạo được, hay bản thân mình cũng có thể giả vờ được, ví dụ như giả vờ trở thành cô gái dịu dàng, giả vờ thỏ non..." - phú bà chia sẻ.

Một người đàn ông có thể cố gắng thể hiện sự ga lăng, chu đáo trong lúc tán tỉnh. Bản thân người phụ nữ cũng có thể cố tỏ ra dịu dàng, ngoan ngoãn, đúng mẫu hình mà đối phương yêu thích. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào giai đoạn yêu đương màu hồng, rất khó để đánh giá hết bản chất của một người.

Không khí gia đình là thứ rất khó giả tạo

Điều mà Ngô Thùy Linh đặc biệt coi trọng chính là cách đối phương cư xử trong gia đình. Cô cho rằng khi một người đàn ông đưa bạn gái về nhà, không khí trong gia đình anh ta là thứ rất khó giả tạo.

"Cái cách mọi người trong gia đình đối xử với nhau thì Linh nghĩ đó phải là nền tảng. Họ có thể một lần cố gắng gò ép, phải thật ấm cũng, nhưng cái không khí trong một gia đình thì không thể nào giả tạo được. Hay cái cách người đàn ông là bố đối xử với mẹ, cũng là các rất khó giả tạo được. Nhiều người xem video của mình bảo gia đình chị rất thật. Thì gia đình đâu có diễn, tất cả là khoảnh khắc thường ngày trong gia đình Linh".

Trong suy nghĩ của phú bà Ngô Thùy Linh, gia đình là nơi phản ánh rất rõ nhân cách, sự giáo dục và cách một người học được về tình yêu thương.

"Môn đăng hậu đối" không chỉ nói về vấn đề tài chính của hai gia đình

Bên cạnh yếu tố gia đình, cô cũng nhắc đến quan điểm "môn đăng hộ đối". Cô thừa nhận có thể nhiều người sẽ nghĩ quan điểm này hơi cổ hủ, nhưng với cô, đó là một điều rất thực tế. "Môn đăng hộ đối" ở đây không đơn thuần là chuyện giàu nghèo hay địa vị, mà là sự tương đồng về hoàn cảnh sống, nền tảng giáo dục và cách nhìn nhận cuộc sống. Nếu một người cố "trèo cao" vào một gia đình quá khác biệt, bản thân họ có thể chịu nhiều áp lực, thậm chí con cái sau này cũng bị ảnh hưởng.

"Lấy chồng, lấy vợ cái quan trọng nhất là được tôn trọng và được yêu thương, nếu gia đình nhà người ta cảm thấy gia đình mình kém quá nhiều thì tự nhiên họ sẽ không tôn trọng nhà mình nữa, tự nhiên mình cũng cảm thấy không còn hoan hỉ, không thể đồng hành cùng nhau" - phú bà tâm sự.

Hai gia đình có hoàn cảnh tương đồng thường sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn, từ nền tảng giáo dục đến lối sống, cách ứng xử và kỳ vọng trong hôn nhân. Chính vì vậy, ngay từ khi yêu, Linh đã có xu hướng chọn người phù hợp với gia đình mình, thay vì cố bước vào một mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi vì chênh lệch.

Bạn bè cũng là "tấm gương" soi tính cách của mỗi người

Một tiêu chí khác được cô nhắc đến là bạn bè của người đàn ông. Dân gian có câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", nghĩa là mọi người thường kết giao với những người có tính cách, lối sống hoặc giá trị tương đồng. Theo Ngô Thùy Linh, nhìn vào bạn bè của người mình yêu cũng là một cách để hiểu thêm về con người anh ta. Một người đàn ông có nhóm bạn lành mạnh, tử tế, có chí hướng thường cũng sẽ phần nào phản ánh tính cách và môi trường sống của chính người đó.

Phú bà Long Biên chia sẻ thêm: "Thật ra câu trả lời của Linh khá đơn giản: dựa trên trải nghiệm thực tế của bản thân. Với Linh, trong hôn nhân không có công thức nào đúng cho tất cả mọi người, cũng chẳng có tiêu chí nào tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai. Chỉ cần người đó khiến mình thấy bình yên khi ở cạnh, vẫn muốn đồng hành cùng nhau. Hiện tại, sau 16 năm, Linh thấy lựa chọn của mình vẫn khá ổn áp".

Sau 16 năm hôn nhân, gia đình phú bà Ngô Phương Linh có đủ nếp đủ tẻ, bản thân cô có sự nghiệp vững vàng và một người chồng yêu thương, chiều chuộng và sẵn sàng hùa theo những trò vui của cô. Đó có lẽ cũng là minh chứng rõ nhất cho quan điểm chọn chồng thực tế, tỉnh táo nhưng vẫn đầy cảm xúc của phú bà Long Biên.

Tác giả: Tiểu Mai

Nguồn tin: Thanh niên Việt