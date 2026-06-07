Chính sách hỗ trợ phục vụ đối với lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 199 quy định chính sách hỗ trợ phục vụ đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh, chức vụ theo cấp bậc hàm trong Công an nhân dân; các chức danh, chức vụ theo cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân.

Theo quy định, các chức danh, chức vụ lãnh đạo được hưởng chính sách, chế độ quy định tại Quyết định số 36/2015/QĐ-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ không hưởng chính sách tại Nghị định này.

Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ phục vụ đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (Ảnh: VGP).

Nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ của Nghị định số 199 áp dụng đối với ba nhóm chính.

Thứ nhất, các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025.

Theo đó, nhóm thuộc diện Bộ Chính trị quản lý gồm nhiều chức danh như: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Tổng Kiểm toán Nhà nước…

Nhóm thuộc diện Ban Bí thư quản lý gồm: Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chánh án TAND Tối cao,...; Thứ trưởng và tương đương; phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý khác.

Thứ hai, các chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân gồm sĩ quan mang cấp bậc hàm Thượng tướng, Trung tướng, Thiếu tướng và các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất tương ứng.

Thứ ba, các chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong Quân đội nhân dân gồm Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân và các chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất tương ứng.

Theo nghị định, mức hỗ trợ phục vụ được chia thành ba mức, mức cao nhất là 2,7 triệu đồng/tháng đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị quản lý; sĩ quan Công an nhân dân cấp Thượng tướng và các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân và các chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng trong Quân đội nhân dân.

Mức 2 triệu đồng/tháng đối với sĩ quan Công an nhân dân cấp Trung tướng và các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân và các chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng trong Quân đội nhân dân.

Mức 1,35 triệu đồng/tháng đối với các chức danh thuộc diện Ban Bí thư quản lý; sĩ quan Công an nhân dân cấp Thiếu tướng và các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân và các chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng trong Quân đội nhân dân.

Về nguyên tắc áp dụng, Nghị định quy định khi các đối tượng trên được điều động, luân chuyển, biệt phái thì thực hiện theo mức hỗ trợ tương ứng với vị trí công tác được điều động, luân chuyển, biệt phái.

Khi các đối tượng trên thôi giữ chức danh, chức vụ, nghỉ hưu hoặc từ trần thì thôi hưởng chính sách hỗ trợ phục vụ.

Khi các đối tượng trên giữ nhiều chức danh, chức vụ thì được hưởng một mức hỗ trợ phục vụ theo chức danh, chức vụ cao nhất.

Khoản hỗ trợ phục vụ được thanh toán định kỳ hằng tháng cùng với thanh toán tiền lương. Nguồn kinh phí chi trả chính sách hỗ trợ phục vụ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trả lương cho các đối tượng trên.

Các chức danh, chức vụ Trưởng ban Đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang giữ chức vụ tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng mức chi hỗ trợ phục vụ cho đến khi có văn bản của cấp có thẩm quyền quy định chính sách cho đối tượng này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2026. Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn