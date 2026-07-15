Nghệ An đặt mục tiêu giảm ít nhất 35% đầu mối cơ sở giáo dục công lập

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và GDNN công lập nhằm đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục khang trang, hiện đại; đổi mới quản trị nhà trường; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nguồn lực đầu tư; gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, “giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy”; hợp nhất các đầu mối quản lý để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn, mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Bá Thăng)

Mục tiêu được đặt ra là giảm ít nhất 35% đầu mối các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập hiện có nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh và chất lượng giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy mô dân số; lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị làm định hướng xuyên suốt, không thực hiện sắp xếp một cách cơ học chỉ nhằm giảm đầu mối. Đồng thời, việc sắp xếp phải lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục; không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà. Ưu tiên tổ chức sắp xếp các cơ sở giáo dục cùng cấp học; liên cấp có vị trí địa lý gần nhau và quy mô nhỏ ở vùng đặc thù.

Đối với bậc mầm non, tiểu học và THCS, việc sắp xếp được thực hiện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi xã, phường có tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS hoặc một trường liên cấp tiểu học - THCS. Các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu sẽ được giải thể, sáp nhập theo quy định; trường hợp không thể giải thể sẽ nghiên cứu phương án quy hoạch, đầu tư điểm trường mới để sáp nhập các điểm trường lẻ.

Đối với các trường trung học phổ thông, nghiên cứu phương án sắp xếp các đơn vị đóng trên một địa giới hành chính cấp xã và quy mô trường lớp nhỏ hoặc sáp nhập trường THPT với trường THCS nếu trên địa bàn cấp xã có trường THPT có quy mô nhỏ.

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên: Sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên liên vùng theo mô hình trung tâm tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo tại trụ sở chính và các địa điểm thực hành theo quy định của pháp luật…

Không khí chào đón 80 năm Ngày Quốc khánh của đất nước tại Trường THCS Hưng Bình, phường Thành Vinh. (Ảnh: Mỹ Hà)

Sau khi sắp xếp, các trường phải đạt quy mô tối thiểu theo quy định của UBND tỉnh. Ngoài ra, đối với cấp học có từ hai trường trở lên trong cùng một xã thì thực hiện sáp nhập ít nhất một trường của cấp học đó, kể cả khi các trường đều đạt chuẩn quy mô, trừ những trường hợp đặc thù được Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất cho giữ nguyên.

Văn bản hướng dẫn cũng đưa ra hai mô hình tổ chức sau sắp xếp gồm: trường một cấp học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Hai mô hình này hướng tới tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng chung bộ phận hành chính, nhân sự hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Theo kế hoạch, trước 11h ngày 16/7/2026, các xã, phường phải hoàn thành việc rà soát, cho ý kiến trên phần mềm quản lý giáo dục; trước 16h ngày 17/7/2026 gửi văn bản chính thức về Sở Giáo dục và Đào tạo. Trước ngày 10/8/2026, tỉnh sẽ hoàn thành Đề án sắp xếp, thành lập, sáp nhập hoặc chia tách các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền để triển khai ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Về kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý và nhân sự sau sáp nhập, các địa phương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân sự dôi dư; đào tạo, bồi dưỡng để bố trí công việc phù hợp khi cần thiết; thực hiện lộ trình bảo lưu chế độ, phụ cấp theo quy định và ưu tiên tiếp nhận, bố trí cán bộ quản lý đương chức không phân biệt địa bàn nếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, rà soát, bố trí đủ biên chế giáo viên, nhân viên theo quy định; sử dụng linh hoạt đội ngũ thông qua điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường, liên điểm trường trên cùng địa bàn.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV